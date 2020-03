Auf der Flucht – Caroline Links Film in der Neuen Schauburg

Burgdorf

Einmal stand Judith Kerr zusammen mit ihrem Vater Alfred in ihrer winzigen Pariser Wohnung. Die beiden schauten hinaus auf die Stadt, in der sie einstweilen Unterschlupf gefunden hatten. Und dann sagte das elf- oder vielleicht auch zwölfjährige Mädchen: „Ist es nicht herrlich, Flüchtling zu sein?“ So hat sich Judith Kerr lange nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs an diese Episode erinnert. Aus der Sicht ihres Vaters muss das ein ungeheuerlicher Satz gewesen sein. Paris war schon die zweite Exilstation der Familie Kerr nach der Schweiz. Der in Berlin einst genauso gefeierte wie gefürchtete Theaterkritiker fand kaum eine Zeitung im Ausland, die seine Texte druckte. Das Geld reichte weder fürs Essen noch für die Miete. Und von zu Hause mehrten sich die Schreckensnachrichten über Drangsalierungen, Verfolgung und Tod.

Und doch: Aus der Sicht des Kindes, behütet und beschützt von den Eltern, war die Flucht vor allem eines: ein grandioses Abenteuer.

Wenn Abschiednehmen zum Alltag wird

Ein Film über die Geschichte der jüdischen Familie Kerr, 1971 veröffentlicht von Judith Kerr in ihrem Bestseller „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“, könnte also auch ein provozierender Film sein, der die Schrecken der Zeit in hohem Maße ausblendet – so wie es auch im Buch über weite Strecken der Fall ist (in dem Judith Anna heißt, der Vater Artur und die Kerrs den Namen Kemper tragen).

Dazu hätte sich Regisseurin Link jedoch noch stärker auf die Perspektive der kleinen Anna einlassen müssen. In Links Film gibt es immer wieder mal historische Verweise, an denen der Zuschauer sich orientieren kann. Ein anrührender Film ist Link allemal gelungen, einer, in dem der Zuschauer immer wieder mal schlucken muss. Und das liegt daran, dass die Zeit der Flucht zuallererst eine Zeit der herzzerreißenden Abschiede ist – ausdrücklich im Plural: Nach Paris wird noch ein weiterer Wechsel der Familie nach London folgen.

Der erste Abschied kommt so überraschend, dass er von Anna (Riva Krymalowski) und ihrem drei Jahre älteren Bruder ( Marinus Hohmann) gar nicht als endgültig wahrgenommen wird – vielleicht auch nicht von ihrer Mutter ( Carla Juri). Denn noch kann man sich an die Hoffnung klammern, in Kürze wieder in die Berliner Villa zurückzukehren, sollten die Nazis die Wahl Anfang 1933 verlieren.

Familie muss alles zurücklassen

Trotzdem müssen sie zurücklassen, was sie so sehr lieben: die Mutter ihr Klavier, der Bruder die neue Spielesammlung, Anna die Haushälterin Heimpi ( Ursula Werner) – und auch ihr rosa Plüschkaninchen, das nicht in ihre kleine Tasche passt. Sie treffen sich in Zürich mit dem wohlweislich schon vorausgereisten Vater Arthur ( Oliver Masucci).

Die Entscheidung des expliziten Hitler-Feindes Alfred Kerr, zu einem so frühen Zeitpunkt seine Heimat Deutschland heimlich zu verlassen, zeugt von beeindruckender Weitsicht. Hinter der Odyssee des 1948 gestorbenen Theaterkritikers verbirgt sich ein exemplarisches Flüchtlingsschicksal – das bis heute nichts an Aktualität eingebüßt hat, Links Film aber keineswegs in Traurigkeit ertrinken lässt.

Die Filmemacherin kennt sich sowohl mit dem Sujet des jüdischen Exils („Nirgendwo in Afrika“, dafür gab’s 2003 den Auslands-Oscar in Hollywood) als auch mit Kindern vor der Kamera („Der Junge muss an die frische Luft“) bestens aus. Dieser Erfahrungsschatz spiegelt sich in der streckenweise amüsanten Inszenierung, in der Anna mit Neugier fremde Sprachen und fremde Sitten erkundet. Denn eines hat der Vater seine Tochter gelehrt: In jeder Veränderung könnte eine Chance liegen.

Hauptdarstellerin Riva Krymalowski, 2008 in Zürich geboren, geht heute in Berlin-Grunewald in dieselbe Schule, die auch Judith Kerr bis zu ihrer Flucht besuchte. Welch ein schöner Zufall.

Von red