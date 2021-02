Burgdorf

Mit Brückenbauwerken hat die Stadt Burgdorf zurzeit kein Glück. Gerade erst hat sie zwei Holzbrücken im Stadtpark und an der Straße An der Mösch erneuern lassen müssen. Die Hochbrücke über die Bahnstrecke Lehrte–Celle bedarf ebenfalls eines Neubaus. Jetzt hat die Prüfung eines Ingenieurbüros ergeben, dass es auch die Auebrücke am Alten Jagdsteg wohl nicht mehr lange macht und eine neue her muss.

Tragfähigkeit der Auebrücke ist eingeschränkt

Um die Tragfähigkeit sei es so schlecht bestellt, dass nur noch höchstens zwei Tonnen schwere Fahrzeuge darüberfahren dürften, heißt es vonseiten der Stadt. Alles, was darüber ist, ist Gift für den angejahrten Beton der Brücke. Die Stadt hat deshalb eine entsprechende Nutzungsbeschränkung für Kraftfahrzeuge verfügt. Das betrifft in erster Linie Dienstfahrzeuge des Gärtnerbauhofs der Stadt sowie landwirtschaftliche Fahrzeuge, mit denen Eigentümer ihre landwirtschaftlichen Wiesenflächen an der Aue bewirtschaften.

Für Radfahrer und Fußgänger, die die Brücke auf dem Weg von der Innenstadt in die Südstadt und zurück überqueren, ändert sich vorläufig nichts. Allerdings haben die Brückenprüfer der Stadt vorsorglich ins Stammbuch geschrieben, dass regelrechte Menschenansammlungen infolge von Veranstaltungen auf der Brücke unbedingt zu vermeiden seien. Das zuständige Tiefbauamt im Rathaus kündigt deshalb an, dass es eine „möglichst zeitnahe Erneuerung des Bauwerks“ prüfen will.

Von Joachim Dege