Zocken, klettern oder basteln: Der Weihnachtsferien-Kompass der Stadtjugendpflege Burgdorf geht mit einem vielfältigen Programm an den Start. Ab sofort können Eltern ihren Nachwuchs online für die Aktionen anmelden, die unter strengen Corona-Auflagen stattfinden.

In den Ferien bietet die Stadtjugendpflege viele Aktion für Kinder und Jugendliche an, darunter waren in der Vergangenheit auch Theaterworkshops. Quelle: Elena Everding