Burgdorf

Seit einem halben Jahr herrscht in Deutschland ein bundesweiter Lockdown. Neben der Gastronomie müssen auch Kultur- und Sportstätten ihre Türen geschlossen halten. Das Angelparadies in Burgdorf ist davon nicht betroffen. Das Gewässer An der Mösch zieht jeden Tag Dutzende Hobbyfischer an.

Ein Angelschein ist Pflicht

Das Binnengewässer ist vor allem durch eine Zweiteilung geprägt, denn auf Höhe der Mitte ragt eine Landzunge in den See hinein. Für rund 35 Euro am Tag haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, zwei Angelruten auszuwerfen. Den Fisch, den sie fangen, dürfen sie zum großen Teil mit nach Hause nehmen. Die Chance dazu bekommen jedoch ausschließlich Personen, die im Besitz eines Angelscheins sind. Besitzer Lasse Ahrens ist auf eine artgerechte Behandlung der Tiere äußerst bedacht. So verbietet er auf dem Gelände nicht nur das regelwidrige Töten der Fische, sondern installierte darüber hinaus zwei Schongebiete für die Hechte, Forellen und Zander.

Damit die Fänge gelingen, stehen den Besucherinnen und Besuchern 55 Angelplätze zur Verfügung, wovon Ahrens wegen der aktuellen Corona-Vorschriften aber nur 40 vermieten darf. So hat er den Abstand zwischen den Buchten vergrößert. In denen ist es ausschließlich einer Person erlaubt, Angeln auszuwerfen. Wer seinen Platz verlässt, hat eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Besitzer nimmt an Weltmeisterschaften teil

All diese Vorschriften halten die Anglerinnen und Angler aber nicht vom Kommen ab. Er sei sehr froh, dass er weiterhin öffnen dürfe und nicht von den coronabedingten Zwangsschließungen betroffen sei, sagt Ahrens. Das Angeln gilt in Deutschland als Nahrungsmittelerwerb sowie Individualsport. In den vergangenen Jahren hatte der Zulauf am See schon deutlich zugenommen, doch seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie hat sich die Zahl der täglichen Gäste noch mal erhöht. Vor allem an Wochentagen herrscht seit einem Jahr ein deutlich erhöhter Betrieb. Dass viele Menschen ausgerechnet seine Anlage ansteuern, führt er auf die Artenvielfalt im See zurück. Dieser ist natürlich gelegen und besitzt mehrere Quellen, sodass das Wasser in ständiger Zirkulation ist. Für den 36-jährigen Pächter kommt der Trend zum Angeln nicht überraschend. „Es ist einfach schön, an der freien Natur zu sein und seiner Kreativität freien Lauf zu lassen“, begründet er den Anstieg der Besucherzahlen.

Das Angeln ist in Deutschland auch während Corona weiterhin erlaubt. Quelle: Niklas Borm

Der Engenser erblickte in Kiel das Licht der Welt und wurde schon früh von seinem Vater auf Touren auf die Ostsee mitgenommen. Wenn sich andere Jungen zum Fußballtraining aufmachten, traf er sich mit seinen Freunden zum Angeln. Seine Ausbildung zum Physiotherapeuten machte ihn nicht glücklich, weshalb er begann, als Außendienstmitarbeiter für große Hersteller von Angelausrüstung um die Welt zu fliegen. Als logische Konsequenz nahm er 2018 schließlich das Angebot an, den Burgdorfer Teich zu übernehmen. „Ich habe mir einen Wunsch erfüllt und aus meiner Leidenschaft meinen Beruf gemacht“, sagt der Weltmeisterschaftsangler. So oft er auch auf Reisen nach China war, am Ende zog es ihn immer schon zurück ins Angelparadies.

Besucher sehen es als Entspannung

Jan-Hendrik Lindhorst aus Meißendorf bei Celle erinnert Ahrens immer ein bisschen an sich selbst. Der Nachwuchsangler ist zwölf Jahre alt und schon seit einigen Jahren passionierter Fischfänger. Viele Freunde, die angeln, habe er nicht, sagt er, die gingen eher anderen Sportarten nach, aber ihm mache das Angeln einfach Spaß. Besonders das Homeschooling während der Schulschließungen belastet ihn. Deshalb bereite ihm der Kampf mit den schwimmenden Amphibien besonders Freude, sagt der Jugendliche. Der See in Burgdorf biete alles dafür.

Mike Dytkiewicz wirft seit mehr als 23 Jahren seine Rute im Angelparadies aus. Quelle: Niklas Borm

Das sehen offenbar viele Angler ebenso, wie der volle Parkplatz beweist. Mit Blick auf die Kennzeichen wird deutlich: Die Besucherinnen und Besucher des Fischtempels kommen aus ganz Deutschland. Herford, Oldenburg und Verden sind nur einige der Orte. Unter ihnen ist der 50 Jahre alte Mike Dytkiewicz. Seit mehr als 23 Jahren angelt er die Fische zum Räuchern im Angelparadies. Schon vor Sonnenaufgang macht er sich an Angeltagen auf den Weg zum Eingangstor. Das Ziel: Einen der besten Plätze bekommen.

Wenn er dann endlich am Wasser sitzt, setzt für ihn Erholung ein. Er nehme sich extra Urlaub für die Angelausflüge, sagt der Engenser. Wichtiger als die Erholung ist für ihn aber der Zusammenhalt unter den Anglern. „Egal wer der oder die andere ist, es wird sich untereinander bedingungslos geholfen“, sagt er. Für ihn sind es gerade diese Merkmale, die das Angeln in der Corona-Zeit zu etwas Besonderem machen. „Ich bin froh, im Angelparadies frische Luft zu bekommen und meine Freunde zu sehen, wenn auch mit Distanz“, ergänzt Dytkiewicz. Angelkollege Arnold bringt es schließlich auf den Punkt: „Früher wollte ich mit aller Macht Fische fangen, jetzt bin hier zum Entspannen.“

