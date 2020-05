Amtsrichterin verurteilt Dieb zu Geldstrafe von 1000 Euro

Burgdorf

Gleich unter zweifacher Bewährung steht ein 44 Jahre alter Mann aus Burgdorf – und doch nutzte er im Januar dieses Jahres die Gelegenheit zum Diebstahl. Vor dem Amtsgericht räumte der gelernte Fleischer, der aber seit mehr als 15 Jahren nicht mehr in diesem und in keinem anderen Beruf arbeitet, die Tat ohne Umschweife ein.

Der Burgdorfer erledigte an jenem Tag seine Einkäufe in einem Discounter an der Straße Vor dem Celler Tor, als ihm im Eingangsbereich ein Portemonnaie auffiel. Er steckte die Geldbörse ein, fuhr anschließend nach Hause, gab in den nächsten Tagen die 75 Euro Bargeld aus und behielt die Börse samt Karten. Kurze Zeit später suchte er den Markt erneut auf und wurde dort vom Ladendetektiv angesprochen. „Er hat mir erklärt, dass es um den Diebstahl geht, und sofort die Polizei gerufen“, sagte der Mann aus und fügte hinzu, er habe an dem Tag nicht nachgedacht, sondern das Diebesgut einfach eingesteckt.

Anzeige

Polizei findet Portemonnaie bei Wohnungsdurchsuchung

Die Beamten durchsuchten die Wohnung und fanden dabei das Portemonnaie inklusive aller Karten und Papiere, wie die 26-jährige Besitzerin vor Gericht sagte. Ihren Angaben zufolge hatte sie im Eingangsbereich des Marktes einen Kaffee getrunken, dabei die Börse liegen gelassen und den Verlust nur fünf Minuten später bemerkt. Eine Videoaufzeichnung zeigte den Diebstahl und ermöglichte dem Detektiv dann den schnellen Erfolg, der zudem verhinderte, dass sich die Burgdorferin neue Dokumente beschaffen musste.

Weitere NP+ Artikel

Dass der Fall letztlich vor dem Amtsgericht verhandelt wurde, ergibt sich aus der Biografie des 44-Jährigen. Zu ihm finden sich 21 Einträge im Bundeszentralregister, die von Diebstahl und Betrug über Erpressung und gefährlicher Körperverletzung reichen. Zum Zeitpunkt der Tat stand der mit etwa 20.000 Euro verschuldete Mann unter zweifacher Bewährung, wie Amtsrichterin Stephanie Rohe sagte. „Eine dritte Bewährung gibt es nicht“, betonte sie.

Angeklagter nimmt das Urteil im Gerichtssaal an

Dabei attestierte sie dem Angeklagten durchaus eine gute Entwicklung: Er habe sich aus dem kriminellen Umfeld gelöst, lebe nun in einer stabilen Beziehung und habe seinen Konsum von Drogen und Alkohol überwunden. „Sie machen es uns nicht leicht“, sagte Rohe, während die Staatsanwältin trotz eines „Augenblickversagens“ den 44-Jährigen als „Bewährungsversager“ bezeichnete. Sie forderte eine Geldstrafe von 1200 Euro: „Sie kommen knapp an einer Freiheitsstrafe vorbei“, sagte sie. Verteidiger Rüdiger Zach bezeichnete den Diebstahl als Gelegenheit, die bekanntermaßen Diebe mache.

Amtsrichterin Rohe verurteilte den Burgdorfer letztlich zu einer Geldstrafe von 1000 Euro, zudem muss er der 26-Jährigen die gestohlenen 75 Euro erstatten. „Wenn solch eine Tat noch einmal vorkommt, dann ist die Bewährung damit durch“, gab sie dem Angeklagten mit auf den Weg, der noch im Gerichtssaal das Urteil annahm.

Lesen Sie dazu

Von Antje Bismark