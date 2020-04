Amtsgericht will Betrieb behutsam wieder hochfahren

Burgdorf

Das Amtsgericht Burgdorf will seinen Betrieb behutsam wieder hochfahren, nachdem Landesjustizministerin Barbara Havliza angekündigt hatte, dass die niedersächsische Justiz Stück für Stück zur Normalität zurückkehrt. Das hat jetzt Amtsgerichtsdirektor Andreas Henze mitgeteilt.

Das bedeutet, dass das nur mit stark reduziertem Personaleinsatz arbeitende Gericht den von der Corona-Pandemie diktierten Notbetrieb lockert. So würden die vier Richter der Behörde wieder verhandeln, allerdings nur vormittags und ausschließlich im großen Sitzungssaal. „Das Amtsgericht wird in den kommenden Wochen den Sitzungsbetrieb vorsichtig steigern“, sagt Henze. Weil alle vier Richter im gleichen Saal verhandelten, seien allerdings „deutlich weniger Sitzungen“ möglich als normalerweise. „Wir wollen den Rechtsschutz gewährleisten. Aber mit Augenmaß.“

Nach Vorgaben des Justizministeriums muss das Amtsgericht entsprechende Vorkehrungen in den Gerichtssälen treffen, damit Prozessbeteiligte und Zuhörer dort Mindestabstände einhalten können und vor Ansteckung geschützt sind. In den Sitzungssälen sowie in den jeweiligen Serviceeinheiten sollen Spuckschutzwände für Sicherheit sorgen. Klebestreifen am Boden sollen notwendige Abstände verdeutlichen.

Jeder soll prüfen, ob er persönlich erscheinen muss

Insgesamt gelte es nach wie vor, persönliche Kontakte so gut es geht zu vermeiden und so die Gesundheit aller Beteiligten weitgehend zu schützen. Deshalb bittet der Behördenleiter alle Bürger, die Angelegenheiten im Gericht zu erledigen haben, ernsthaft zu prüfen, ob sie ihre Anliegen persönlich vorbringen müssen oder ob sie es nicht ebenso gut schriftlich einreichen können. Für vorgeladene Zeugen gelte, dass diese nicht vor einer Sitzung, sondern pünktlich erscheinen sollen. Wachtmeister kontrollierten am Eingang, ob ein Behördengang überhaupt erforderlich ist.

Für einen Besuch des Gerichts gelten seit Montag neue Regeln: Wer das Gebäude betritt, muss zwingend eine Schutzmaske für Mund und Nase tragen. Außerdem sind Besucher gehalten, ein Kontaktformular auszufüllen. Das soll im Falle einer Erkrankung dem Gesundheitsamt die Nachverfolgung der Infektionskette ermöglichen. Das Gericht bewahrt ausgefüllte Formulare einen Monat lang in verschlossenen Umschlägen auf, sofern das Gesundheitsamt keinen Anlass sieht, die Daten anzufordern.

Von Joachim Dege