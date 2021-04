Burgdorf/Uetze

Für zwei Jahre und drei Monate schickt das Amtsgericht Burgdorf einen 30 Jahre alter Mann aus Polen ins Gefängnis, der im Januar 2019 mit seinem Bruder jeweils in ein Haus in Burgdorf und in Uetze eingebrochen war. Dabei erbeuteten die Männer unter anderem Schmuck und eine Münzsammlung, der Gesamtschaden liegt bei über 11.300 Euro. In der Verhandlung räumte der gelernte Bautechniker die Vorwürfe ein.

Beweise lassen keine Wahl

Allerdings ließen ihm die Beweise, die die Polizei zusammengetragen hatte, auch kaum eine andere Chance. Demnach hatten die Brüder am 26. Januar 2019 erst den Wintergarten und dann die Terrassentür eines Reihenendhauses in Burgdorf mit einem Schraubendreher aufgehebelt. Beim Durchsuchen der Räume fanden sie neun Goldringe im Wert von etwa 10.000 Euro – anschließend entkamen sie unerkannt über einen Fluchtweg durch den rückwärtigen Garten. „Dafür hatten sie extra einen Blumenkübel in die Pforte gestellt und verhindert, dass die Tür schließen konnte“, sagte eine Polizeibeamtin in der Verhandlung. Ihren Angaben zufolge versetzte der Einbruch der betagten Bewohnerin einen schweren Schock, denn unter dem Diebesgut befand sich auch der Ehering des verstorbenen Mannes.

Zwischen dem 27. und 28. Januar 2019 kletterten die Einbrecher in Uetze auf den Balkon eines Hauses, bohrten dort ein Fenster auf und gelangten in die Wohnung. Dort fiel ihnen unter anderem eine Münzsammlung in die Hände, aber auch Werkzeug und Uhren nahmen die Täter mit. Den Schaden schätzten die Ermittler auf gut 1100 Euro – einen Teil der Beute konnten die Beamten aber dem Opfer zurückgeben.

Zivilstreife stoppt Wagen mit Diebesgut in Peine

Denn auf dem Weg zur Autobahn fiel der grüne Audi mit polnischem Kennzeichen einer Zivilstreife in Peine auf: „Wir waren damals zur Überwachung und Aufklärung von Wohnungseinbrüchen eingesetzt“, sagte ein 54 Jahre alter Polizist aus Peine in der Verhandlung. Er und sein Kollege bemerkten den langsam fahrenden Wagen, der in ein Wohngebiet einbog. „Das kam uns verdächtig vor, und deshalb stoppten wir das Auto für eine Kontrolle“, sagte der Beamte. An der Straße Im Pieperkamp durchsuchten die Polizisten das Fahrzeug und fanden neben Bargeld, Werkzeug, Taschenlampen und Einweghandschuhen auch Diebesgut wie Uhren, Schmuck, Münzen und Handys.

Weitere Ermittlungen – unter anderem mit Kollegen aus Burgdorf – ergaben Hinweise, dass das Brüderpaar für die beiden Einbrüche verantwortlich war. Dies führte ein 43-jähriger Beamter der Ermittlungseinheit Wohnung nicht nur auf Teile des Diebesguts zurück. „Die Abfrage der Funkzellendaten hat ergeben, dass das Handy des Angeklagten bei der Tat in Uetze eingeloggt war“, sagte er. Zudem, so die Analyse des Landeskriminalamtes, passten in einem Handbohrer gefundene Plastikproben zu dem Fenster der Uetzer Wohnung – ebenso wie die Hebelmarken in Burgdorf zu einem sichergestellten Schraubendreher. Und nicht zuletzt kann der 30-Jährige anhand eines DNA-Abgleichs nicht als Täter ausgeschlossen werden. Sein jüngerer Bruder hatte sich bereits im Januar vor Gericht verantworten müssen, er hatte eine mehr als zweijährige Freiheitsstrafe erhalten.

Richterin: Wiedergutmachung löst nicht emotionalen Verlust

Diese beantragte die Staatsanwaltschaft auch für den zweifachen Vater, der zum Tatzeitpunkt noch nicht vorbestraft war. Ihn hatte die Polizei nach Einbrüchen wieder gehen lassen müssen, im Anschluss verübte er weitere Straftaten in Bielefeld und in Österreich. Bei einer Kontrolle am 5. Februar dieses Jahres wurde er in Landshut festgenommen, weil das Amtsgericht Hildesheim am 4. März 2020 und das Amtsgericht Bielefeld am 25. September 2020 einen Haftbefehl ausgestellt hatten. Das Schöffengericht folgte der Forderung der Staatsanwaltschaft und verurteilte den 30-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten.

Mit Blick auf das Geständnis und das Angebot der Wiedergutmachung sagte die Amtsrichterin in der Urteilsbegründung: „Sie haben den Opfern erhebliches Leid zugefügt, das sich nicht materiell lösen lässt.“ Denn gerade die gestohlenen Ringe bedeuteten einen hohen emotionalen Verlust, den die Witwe nicht verkraften könne.

Von Antje Bismark