Burgdorf

Wie ist es zu der brutalen Schlägerei zwischen Burgdorfern und Studentenreitern nach einer Party im Mai vergangenen Jahres vor dem Black Horse und auf der Markstraße gekommen? Die Aufklärung der Tat fällt dem Amtsgericht Burgdorf schwer. Auch am Montag, dem zweiten Verhandlungstag, erschien ein maßgeblicher Zeuge nicht vor Gericht. Der Mann, der schon dem Prozessauftakt fern geblieben war und deshalb von der Polizei hatte vorgeführt werden sollen, ist nach Berlin verzogen.

Zeugen erinnern sich nur schemenhaft

Immerhin drei Zeugen traten am Montag in den Zeugenstand. Erhellendes hatte keiner von ihnen vorzubringen. Infolge des erheblichen Alkoholkonsums in jener Nacht, als der 47 Jahre alte Angeklagte einem Reiter den Kiefer gebrochen haben soll, konnten die Zeugen sich allenfalls schemenhaft erinnern – wenn überhaupt. Immerhin für den Zeitraum, in dem sich die Schlägerei vor dem Black Horse abspielte, belasteten mehrere Zeugen den Angeklagten bereits am ersten Verhandlungstag, als sie ihn eindeutig als Täter wiedererkannten. Später hatte sich die Prügelei auf die Marktstraße verlagert.

Anzeige

Auf den fehlenden Zeugen kann das Gericht nicht verzichten. Auch er soll ein Opfer des Angeklagten sein. Auf dem Boden liegend soll ihn der 47-Jährige zusammen mit einem Kumpanen mit dem getreten haben, auch gegen den Kopf. Ob sich das so bestätigt, soll sich nun am 5. Oktober zeigen. Dann will das Gericht den Fall ab 11 Uhr im Saal des Schlosses weiter verhandeln.

Von Joachim Dege