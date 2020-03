Burgdorf

Auf der Ampelkreuzung Bundesstraße 188/Abfahrt Burgdorf Mitte ist es am Montagvormittag gegen 10.20 Uhr zu einem Zusammenstoß zweier Personenwagen gekommen. Ein 37-Jähriger wollte, von Sorgensen kommend, mit seinem Mercedes-C-Klasse-Wagen die B 188 in Richtung Innenstadt überqueren. An der Kreuzung war zu diesem Zeitpunkt aber die Ampelanlage wegen des flächendeckenden Stromausfalls im Stadtgebiet außer Betrieb. Nur die gelbe Leuchte an den Ampeln blinkte, um Fahrzeugführer darauf aufmerksam zu machen, dass sie sich einer vorfahrtberechtigten Straße – in diesem Fall der B 188 – nähern.

Beide Fahrer unverletzt

Der 37-jährige Fahrer übersah beim Überqueren der Bundesstraße jedoch einen blauen VW Golf, mit dem eine 47-jährige Frau in Richtung Uetze unterwegs war. Die Fahrzeuge prallte aufeinander. Die Wucht war so stark, dass beide Autos abgeschleppt werden mussten. Sowohl der Unfallverursacher als auch die Golffahrerin blieben laut Polizei unverletzt.

