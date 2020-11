Burgdorf

Vier Jahre hartnäckigen Einsatzes einer von Schuleltern gebildeten Bürgerinitiative hat es gebraucht, bis die Behörden dem Ortsteil Hülptingsen eine Fußgängerbedarfsampel auf seiner Ortsdurchfahrt zugestanden. Inzwischen ist die Ampel in Höhe des Feuerwehrhauses und Schützenheims installiert. Seit Mittwochmittag ist sie in Betrieb genommen. Bürgermeister Armin Pollehn ( CDU) schaltete die Ampel höchstpersönlich an.

Bürgermeister Armin Pollehn (rechts, mit Baskenmütze), Ortsvorsteher Cord-Heinrich Schweer (hellblaue Jacke), Mitglieder der Bürgerinitiative und Ratsmitglieder nehmen die Ampel in Betrieb. Quelle: Joachim Dege

Als Erster drückte Andreas Jürß auf den gelben Knopf. Der bei der Stadt Celle beschäftigte, in Hülptingsen lebende und in der Bürgerinitiative engagierte Verkehrsplaner wollte es sich nicht nehmen lassen, für Fußgänger das so lange erhoffte grüne Signal auszulösen, damit der Bürgermeister, BI-Mitstreiter und anwesende Ratsmitglieder die Straße queren konnten.

Ortsvorsteher und Bürgermeister loben Bürgerengagement

BI-Sprecher Sven Wessarges dankte dem Bürgermeister, dass die Ampel endlich steht und die immer wieder angemahnte Verkehrssicherheit für die Kinder im Ortsteil sicherzustellen hilft. „Ich bin glücklich für Hülptingsen“, entfuhr es Ortsvorsteher Cord-Heinrich Schweer, der sich seinerseits bei den Bürgern für deren Beharrlichkeit bedankte. Pollehn stimmte in das Loblied auf das Bürgerengagement ein. Der Verwaltungschef ließ aber auch durchblicken, dass er ein weiteres Anliegen des Ortsteils eher skeptisch beurteilt, als er die Worte wählte: „Es braucht keinen Ortsrat, um etwas zu erreichen.“ Das sieht sein Parteifreund Schweer freilich ganz anders.

Eine Jugendliche, die wenig später aus dem Bus aus Uetze an der Haltestelle vor der Fußgängerampel ausstieg, rechnete offenbar noch nicht damit, dass die vermeintlich unendliche Ampelgeschichte inzwischen tatsächlich zu einem guten Ende gekommen ist. Sie holte sich kein Lichtsignal, sondern überquerte nach prüfenden Blicken nach links und nach rechts die Straße ohne Betätigung der neuen Ampel.

Von Joachim Dege