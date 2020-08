In einer Sonderschicht haben neun Aha-Mitarbeiter am Sonnabendmorgen in der Feldmark des Burgdorfer Ortsteils Schillerslage 12.500 Kilogramm Abfall eingesammelt, den dort verantwortungslose Umweltfrevler an vier Stellen abgeladen hatten. Unser Mitarbeiter Mark Bode war beim Einsatz dabei.