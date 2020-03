Warum der AfD-Ratsherr Stefan Lentz die Ratssitzungen schwänzt

Burgdorf

Die nur noch zweiköpfige AfD-Ratsfraktion steckt in Personalnöten. Stefan Lentz hat keine Zeit mehr für die Ratsarbeit. Nachdem er im vergangenen Herbst eine neue Stelle im Außendienst angetreten hat, hat er nicht mehr an den Ratssitzungen teilgenommen. Seit dem 12. September fehlte er in vier aufeinanderfolgenden Sitzungen. Daran werde sich so schnell auch nichts ändern, sagt Lentz. Schuld sei sein neuer Job.

Dass Lentz nicht mehr kommt, ist auch der Ratsvorsitzenden Christa Weilert-Penk ( SPD) aufgefallen. Zu deren Aufgaben gehört es, mit Beginn jeder Sitzung förmlich festzustellen, wer fehlt. Lentz’ Platz blieb im Oktober, November, Dezember und Februar jeweils leer. „Es scheint nicht das große Interesse zu bestehen“, konstatiert die Juristin, zumal Lentz auch in den Ratsausschüssen häufig fehle. Unternommen habe sie nichts. Ihre Begründung: Sie habe die AfD nicht aufwerten wollen.

Die Stadtverwaltung führt Buch über den Fleiß aller Ratsmitglieder, zumal sie Sitzungsgelder auszahlen muss. 25-mal kam der Rat in der aktuellen Ratsperiode zusammen. Lentz fehlte achtmal. In zwölf Sitzungen war die AfD-Fraktion nicht vollständig anwesend. Ob entschuldigt oder unentschuldigt, erfasst die Stadt nicht. Dabei spricht die Geschäftsordnung für den Rat, den Verwaltungsausschuss und die Ratsausschüsse eine klare Sprache: „Die Ratsmitglieder sind verpflichtet, an allen Ratssitzungen teilzunehmen, sofern sie nicht einen ausreichenden Grund für ihr Fernbleiben haben.“

Jeder entscheidet selbst, ob er kommt

Die Stadt steht auf dem Standpunkt, dass die Ratsmitglieder aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht verpflichtet seien, Gründe für ihr Fernbleiben zu nennen. Die Regelung in der Geschäftsordnung sei „als Selbstverpflichtung im Rahmen der freien Mandatsausübung zu verstehen“. Was bedeutet: Jeder gewählte Mandatsträger darf nach Gutdünken entscheiden, ob er zur Ratssitzung kommt und dort die Interessen der Bürger vertritt oder nicht.

Auch in dem Umstand, dass die AfD-Fraktion damit de facto nur noch aus einem Ratsherrn besteht, obwohl sie de jure aus mindestens zwei Mandatsträgern bestehen muss, sieht die Stadtverwaltung unproblematisch. „Der Fraktionsstatus wird nicht von der Teilnahme an Rats- und Ausschusssitzungen beeinflusst“, sagt Bürgermeister Armin Pollehn ( CDU).

Die AfD-Fraktion hätte nach der Kommunalwahl 2016 aus vier Ratsmitgliedern bestehen können. Darauf hätte die sogenannte Rechtsstaatspartei, wie sich die AfD selbst nennt, mit 9,3 Prozent der Stimmen Anspruch gehabt. Weil sie aber nur drei Kandidaten hatte, konnte sie auch nur drei in den Rat entsenden. Die ehemalige Fraktionsvorsitzende Christiane Wichmann ist verzogen und im Sommer 2019 aus dem Rat ausgeschieden. Nachrücken konnte für sie keiner – es gab niemanden. Auf ihrer Internetseite behauptet die AfD-Fraktion bis heute, dass sie drei Ratsmitglieder stark sei.

Ratsherr Lentz : „Kriegen keine Anträge durch“

Schiede Lentz aus dem Rat aus, bliebe auch sein Platz unbesetzt. Das will er vermeiden, schon weil sein Ratskollege Jens Braun, der ihn in den Ausschusssitzungen vertritt, dann als Einzelkämpfer zurückbliebe. Die AfD verlöre mit nur noch einem Ratsherrn zudem den Fraktionsstatus und das Recht, in den Ausschüssen mitzureden und abzustimmen. Darum wolle er das Mandat für den Rest der Wahlperiode bis 2021 behalten, obwohl es „zeitlich mehr als schwierig“ sei, einer geordneten Ratstätigkeit nachzugehen, sagt Lentz.

Dass sein andauerndes Fernbleiben Auswirkungen hat, vermag er nicht zu erkennen: „Ob ich da sitze, oder in China fällt ein Sack Reis um – wir kriegen sowieso keine Anträge durch.“ Auch deshalb sei es fraglich, ob er bei der Kommunalwahl 2021 noch einmal antreten werde, sagt das frühere CDU-Mitglied, das sich selbst nicht in der deutschnationalen Ecke seiner Partei verortet, sondern für einen Konservativen hält.

Von Joachim Dege