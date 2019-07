Burgdorf/Steinwedel/Immensen

Nach dem Brand auf einem Getreidefeld an Immenser Landstraße am Mittwochnachmittag haben die Brandermittler die Fläche am Donnerstag untersucht. Sie ermitteln in alle Richtungen, insbesondere wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Ein Passant hatte gegen 16.30 Uhr das Feuer auf dem Feld auf der östlichen Seite der L...