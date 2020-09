Burgdorf

Leichte Verletzungen hat am Freitagmittag eine 73 Jahre alte Autofahrerin erlitten: Die Frau hatte verkehrsbedingt mit ihrem Porsche am Kreisel an der Uetzer Straße halten müssen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Dies bemerkte eine 31-Jährige zu spät, die sich mit ihrem 3-er BMW dem Kreisverkehr näherte. Beide Fahrzeuge prallten zusammen.

Im Anschluss klagte die 73-Jährige über Nackenschmerzen und deutliches Unwohlsein. Ein Krankenwagen brachte sie zur weiteren medizinischen Behandlung in eine Klinik. Den Schaden an den Autos schätzt die Polizei auf 2500 Euro.

Von Antje Bismark