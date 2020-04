69-Jähriger bedroht junge Männer mit Schreckschusswaffe

Burgdorf

An einem Teich an der Schillerslager Straße in Burgdorf sind am Sonnabend gegen 18 Uhr ein 69-jähriger Mann aus Lehrte und zwei 19- und 22-jährige Männer aus Hannover in Streit geraten. Im Verlauf der Streitigkeiten holte der 69-Jährige einen Schreckschussrevolver aus seiner Tasche und bedrohte damit die beiden jungen Männer. Diese alarmierten daraufhin die Polizei.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der Lehrter für die Waffe eine entsprechende Erlaubnis hat. Trotzdem stellten sie die Waffe sicher und leiteten gegen den 69-Jährigen ein Strafverfahren ein. Zum Hintergrund des Streits und warum dieser eskalierte, kann die Polizei noch keine Angaben machen. Die Ermittlungen hätten gerade erst begonnen, sagte ein Sprecher am Sonntag.

