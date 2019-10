476 Traktoren bilden zehn Kilometer langen Protest-Treck nach Hannover

Burgdorf

Rund 100 Landwirte aus Burgdorf, Lehrte und Uetze haben sich am Dienstagmorgen seit 7.30 Uhr an auf den Wiesen am Rohrkampfsweg in Burgdorf-Heeßel gesammelt, um gemeinsam zu einer von der Protestbewegung „Land schafft Verbindung“ organisierten Großkundgebung gegen die Agarpolitik der Bundesregierung in Hannover zu fahren.

Bis 10 Uhr kamen weitere Berufskollegen aus dem Raum Gifhorn und dem Raum Celle hinzu, sodass sich am Ende 476 Traktoren in einem zehn Kilometer langen Treck in Bewegung setzten. Die Polizei hatte die Route über Lehrte, Sehnde und die Bundesstraße 65 bis zum Maschsee vorgegeben und die Landwirte in puncto Verkehrssicherheit eingehend instruiert.

Philipp Hattendorf, 27 Jahre alter Jungbauer aus Lehrte-Immensen und einer der Initiatoren der Protest-Bewegung, kritisierte die verschärfte Düngemittelverordnung: „Wir müssen unter Zwang gegen das Klima arbeiten.“ Eine Unterdüngung der Böden führe nicht nur zu schlechteren Getreidequalitäten, sondern auch zum Abbau von Humus im Boden und infolge dessen zur Freisetzung des darin gebundenen Kohlendioxids.

Landwirt fürchtet: Keine Braugerste mehr für deutsches Bier

Sein Kollege Cord Heinrich Schweer aus Burgdorf-Hülptingsen warnte, dass weniger Stickstoff im Boden den Eiweißgehalt der Braugerste so stark reduziere, dass damit kein deutsches Bier mehr zu brauen sei. Vor allem Landwirte im Alter von 25 bis 35 beteiligten sich an der Aktion, unter ihnen auch Auszubildende, die später den elterlichen Hof übernehmen wollen und um ihre Zukunft in der Landwirtschaft bangen.

