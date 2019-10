Burgdorf

Wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung muss sich jetzt ein 43-Jähriger verantworten, der in der Nacht zu Sonntag in einer Gaststätte an der Kleinen Bahnhofstraße randaliert hat.

Zunächst belästigte der Mann mehrere Gäste, wie ein Polizeisprecher sagte. Seinen Angaben zufolge versuchte eine 49 Jahre alte Frau, den 43-Jährigen zu beruhigen. Allerdings schlug der Mann der Frau ins Gesicht – daraufhin verwies ihn der Gastwirt der Räume.

Täter hat 1,36 Promille

„Darüber war der 43-Jährige derart verärgert, dass er eine Glasscheibe im Eingangsbereich einschlug und sich hierbei eine Schnittverletzung zuzog“, teilte der Sprecher mit. Die alarmierten Polizeibeamten kontrollierten den Mann mit dem Alkomaten, dieser ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,36 Promille.

Von Antje Bismark