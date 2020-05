Beinhorn

Gleich zwei Strafverfahren erwarten eine 38-jährige Autofahrerin, die Polizeibeamte am Donnerstag gegen 21.45 Uhr an der Alten Schanze in Beinhorn bei einer Kontrolle stoppten. Dabei stellten die Polizisten fest, dass die Fahrerin des grauen Ford Transit zuvor Alkohol und Drogen konsumiert und sich dann ans Steuer gesetzt hatte. Bei der Kontrolle ergab sich zudem, dass die Burgdorferin keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.

Von Antje Bismark