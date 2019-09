Liebe kann im Leben unterschiedliche Formen annehmen – das lernen die fünf Frauen, von denen Daniela Krien in ihrem Bestseller „Die Liebe im Ernstfall“ erzählt. Die Geschichten der Protagonistinnen hat die Autorin am Sonnabend bei einer Lesung in der Neuen Schauburg in Burgdorf geteilt.