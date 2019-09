Burgdorf

Ein facettenreiches Musikprogramm erwartet die Besucher an den drei Tagen des Burgdorfer Stadtfestes. Mehr als 40 Musikgruppen spielen auf den fünf Bühnen und in den Straßen. Darunter sind so bekannte Gruppen wie die Marius-Müller-Westernhagen Coverband Mit 18 und Die toten Ärzte. Am Freitag und Sonnabend endet...