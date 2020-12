Burgdorf

Eine rundum positive Bilanz beim Volksbegehren Artenvielfalt ziehen jetzt die Bündnisgrünen und die Aktiven des Naturschutzbundes in Burgdorf, die über Monate hinweg gemeinsam die Unterschriften gesammelt haben. „Rund 2300 Burgdorfer haben für die Zielsetzung des Volksbegehrens unterschrieben“, sagt Grünen-Chef Jens Palandt. Seinen Angaben zufolge unterzeichneten zudem rund weitere 800 Befürworter aus umliegenden Kommunen die Forderung nach dem Niedersächsischen Weg der Landesregierung, die an einem Sonnabend zwischen Juni und Oktober auf dem Wochenmarkt eingekauft und dabei den Informationsstand aufgesucht hatten.

Zu den Akteuren, die regelmäßig über den Inhalt des Volksbegehrens informiert hatten, zählt auch Ernst Schmidt vom Nabu. „Auch wenn wir nicht zu 100 Prozent unsere Ziele erreicht haben, so sind die jetzt beschlossenen Änderungen im Naturschutz-, Wald- und Wassergesetz eine deutliche Verbesserung für die Tier- und Pflanzenarten in Niedersachsen“, sagt Schmidt. Er wie auch Sinja Münzberg von den Grünen, die ebenfalls intensiv um Unterstützung geworben hatte, sind überzeugt, dass nur der Start des Volksbegehrens den Niedersächsischen Weg und die Beschlüsse im Landtag ermöglicht hat. „Das ist ein großartiger Erfolg“, sagt Münzberg.

Anzeige

Seit Juni hatten Grüne und Naturschützer die Unterschriften für das Volksbegehren gesammelt, allein in Burgdorf unterzeichneten mehr als zehn Prozent der Wahlberechtigten die Forderung. Landesweit hatten die Aktiven am 13. November die Zielmarke von 162.530 Unterschriften überschritten. Damit gelten unter anderem ein Pestizidverbot in wichtigen Naturbereichen, ein besserer Schutz für Grünland und artenreiche Wiesen sowie Randstreifen von Gewässern und der Ausbau des Ökolandbau von derzeit 6 Prozent bis 2030 auf 15 Prozent.

Lesen Sie auch

Von Antje Bismark