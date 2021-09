Burgdorf

Ein Schaden in Höhe von 16.000 Euro ist bei einer Karambolage auf der Reuterstraße in der Nacht zum Mittwoch entstanden. Ein 21 Jahre alter Autofahrer aus Uetze fuhr dort gegen 0.45 Uhr Richtung Immenser Straße. Nach Darstellung der Polizei war seine Windschutzscheibe so beschlagen, dass der junge Mann ein am Fahrbahnrand geparkten Susuki nicht erkannte und auf diesen auffuhr.

Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei zudem fest, dass der Autofahrer offenbar Alkohol zu sich genommen hatte. Dieser Umstand wiegt umso schwerer, weil sich der 21-Jährige als Fahrzeugführer noch in der Probezeit befand. Die Polizei stellte deshalb den Führerschein sicher.

Von Joachim Dege