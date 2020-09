Hülptingsen

War es wieder das Wolfsrudel aus dem Burgdorfer Holz? In der Nacht zu Mittwoch sind auf einer Weide am Gewerbegebiet in Hülptingsen 19 Schafe gerissen worden. Acht von ihnen waren soforttot, eines starb später, zehn weitere mussten laut Aussage von Oliver Brandt, Vorstand der Jägerschaft Burgdorf, vom Tierarzt eingeschläfert werden. Ihre Verletzungen waren zu schwerwiegend. Acht weitere Schafe werden vom Tierarzt noch behandelt. „Acht Tiere hatten nur leichte Verletzungen erlitten“, berichtete Jagdpächter Hinrich Grundstedt, der am Morgen von der Polizei zur Weide gebeten wurde.

Kehlbisse an allen toten Tieren

„Es ist ein Gemetzel gewesen“, sagte Brandt. Grundstedt erläuterte näher, dass bei allen toten Schafen ein Kehlbiss erfolgt war – ein typisches Zeichen dafür, dass es ein Wolf gewesen war. Lediglich zwei tote Schafe seien anschließend vom Wolf leicht angefressen worden. Die restlichen Kadaver ignorierte das Wildtier. „Die Verletzungen bei den weiteren Tieren sahen zunächst gar nicht so gravierend aus“, sagte Grundstedt. „Es lief nur ein wenig Blut an ihnen herunter. Bei dem Versuch, die Tiere vom Feld zum Hof zu treiben, verendete ein weiteres Schaf. „Die übrigen erlöste der Tierarzt“, weil alle zu sehr verletzt gewesen wären, sagte Grundstedt.

Die Angriffe von Wölfen in der näheren Umgebung häufen sich. Zuletzt meldeten Landwirte Fälle in Uetze, Lehrte und Burgwedel. Im Burgdorfer Holz lebt ein Rudel mit acht Jungtieren und fünf erwachsenen Wölfen. Brandt hatte nach dem Vorfall seine Vorwürfe in Richtung Umweltminister Olaf Lies erneut bekräftigt. „Wir fühlen uns im Stich gelassen, er muss endlich Verantwortung übernehmen.“ Grundstedt fordert eine Reduzierung des Wolfbestands. „Wir holen uns mit dem Wolf Probleme in die Region.“ Weiter sagte er: „Ich bin 46 Jahre ohne den Wolf ausgekommen. Ich könnte es auch weiterhin gut ohne Wolf.“ Für ihn sei es „nicht normal, dass Wölfe so nah an das Dorf kommen. Die Tiere haben keine Angst und keinen Respekt.“

