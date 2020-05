Otze

Gleich zwei Strafverfahren hat die Polizei Burgdorf nach einer Verkehrskontrolle in Otze eingeleitet. Die Beamten stoppten am Sonnabend gegen 23.30 Uhr ein Fahrzeug am Freiengericht in Otze. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 19-jährige Fahrer aus Lehrte zuvor Cannabis konsumiert hatte und noch unter dem Einfluss des Rauschmittels stand. Deshalb ordneten sie eine Blutprobe an. Der junge Mann muss sich wegen Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten. Bei seinem 20 Jahre alten Beifahrer fanden die Beamten eine geringe Menge Marihuana, die sie beschlagnahmten. Gegen ihn wird nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Burgdorf lesen Sie hier in unserem Ticker.

Anzeige

Von Antje Bismark