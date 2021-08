Burgdorf

Drei Väter, drei Schwiegersöhne und eine gegenseitige Ablehnung: Wie die Komödie „Es ist nur zu deinem Besten“ ausgeht, haben am Sonnabendabend 110 Besucher miterlebt. Allerdings stand die Leinwand nicht wie geplant am Rodelberg im Stadtpark. Schauburg-Besitzer Christian Lindemann war wegen des Regens mit dem Open-Air-Kino kurzfristig ins Zelt des CulturCircus’ umgezogen. Die Zuschauer hat das offenbar nicht gestört. „Endlich kann mal wieder was anderes machen“, sagten zwei Frauen, die gemeinsam gekommen waren. Die Freundinnen wünschten sich, das solch eine Veranstaltung öfter angeboten wird.

Der Kinoabend war eigentlich schon für 2020 als Teil des Themenjahrs „Natürlich Kultur!“ geplant gewesen. Wegen der Corona-Pandemie hatte der Verein Stadtmarketing Burgdorf (SMB), der die Themenjahre federführend konzipiert, jedoch alle Veranstaltungen abgesagt. Auch die Veranstalter des Kinoabends, neben der Schauburg der VVV und das JohnnyB., zeigten sich zufrieden. Immerhin seien sie ausverkauft, sagte Lindemann mit einem Lächeln.

Von Niklas Borm