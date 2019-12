Einbrecher erbeuten Uhren und Geld

Burgdorf

Armbanduhren und Geld haben Einbrecher am Dienstagabend aus einem Reihenmittelhaus an der Schopenhauerstraße gestohlen. Die Einbrecher schlugen nach Darstellung der Polizei im Zeitraum von 18.15 bis 20.10 Uhr zu. Offenbar hatten sie leichtes Spiel, weil die Hausbewohner ein Fenster nicht vollständig geschlossen hatten. Dieses drückten die Täter auf, gelangten so ins Haus und durchsuchten mehrere Räume. Dabei fielen ihnen mehrere Armbanduhren und auch Bargeld in die Hände.

Die Polizei hofft auf die Hilfe von Zeugen. Die Ermittler bitten jeden, der im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, sich auf der Wache zu melden unter Telefon (05136) 88614115.

Von Joachim Dege