Burgdorf

„Die , Johann Smidt‘ schwankt gefährlich stark in den Wellen. In der Messe klirrt das Geschirr im Takt des Wellenganges. So schnell wie die Wellen unser Schiff ergreifen, so schnell ist auch das leckere Essen zerstreut. Salz- und Pfefferstreuer verteilen ihren Inhalt über die Tische, Rotkohl liegt auf dem Boden. Ein Schüler beschwert sich, dass er nicht nur mit Bratensoße bekleckert worden ist, sondern jetzt auch den Schoß voller Rotkohl, Kartoffeln, Besteck und Wasser hat.“ Mit diesen Worten beschreibt Myriam Fronia am 18. Oktober einen Sturm auf dem Weg von Hamburg in den Hafen von Santa Cruz auf Teneriffa.

Vor dem Ablegen: So bereitet sich Myriam auf den Törn vor.

Die damals 16-Jährige aus Burgdorf befindet sich zu diesem Zeitpunkt noch keine Woche auf dem Schiff, das ihr und weiteren 24 Schülern für sieben Monate als Wohnung und Schule gleichermaßen dient. Abgelegt hatte der 30 Jahre alte Zweimast-Schoner am 13. Oktober in Hamburg, wenige Tage später steht für die 15 bis 19 Jahre alten Schüler aus den Jahrgängen zehn und elf die erste Bewährungsprobe an: „Bis zu zehn Meter hohe Wellen rauschten über das Meer und über Bord“, erinnert sich Myriam – inzwischen wieder mit festem Boden unter den Füßen und zurückgekehrt ins Klassenzimmer des Burgdorfer Gymnasiums. Als unmittelbare Folge erleben die Jugendlichen, viele ohne umfangreiche Segelerfahrung, eine scheinbar nicht enden wollende Seekrankheit.

Unterricht unter Segeln und in der Kombüse

Myriam Fronia genießt das besonder Schuljahr mit ihren Mitschülern. Quelle: privat

Aus der Ferne verfolgen die Eltern den Sturm und die Blog-Einträge der Kinder. „Als ich dann gelesen habe, dass der Sturm auf Teneriffa ganze Balkons abgerissen hat, wurde mir mulmig zumute“, sagt Imke Fronia. Doch wie ihre Tochter steht auch für die Mitschüler fest: „Wir wollen nicht nach Hause zurückfahren.“ Stattdessen übernehmen die 25 jungen Crewmitglieder den Tagesrhythmus an Bord: den vierstündigen Wachwechsel, das Zubereiten der Mahlzeiten, die Planung von Wäschezeiten, Unterricht an Bord oder in der Kombüse. „Alles hat sich irgendwann zu einem Ganzen gefügt“, schreibt Myriam in ihren Notizen.

Die „ Johann Smidt“ kommt nach Zwischenstopps in Ijmuiden, Guernsey, La Coruna und Madeira am 19. November auf Teneriffa an. Der erste längere Landgang, der erste Unterricht in der Natur – denn auf dem Stundenplan steht die Exkursion auf den Vulkan Pico del Teide. Flora und Fauna, Wetter und Geologie, politische Themen wie Tourismus und seine Auswirkungen: Darum dreht sich eine Woche lang der Unterricht unter der Regie des Hermann-Lietz-Gymnasiums Spiekeroog, ehe am 26. November die Segel gesetzt werden. Die Überquerung des Atlantiks beginnt.

So sieht die Route der Reise aus

Und Myriam, bis Anfang Oktober eine echte Landratte, spricht plötzlich von konstanten Passatwinden, gebrochenen Stagreitern, Kreuzwellen und Delphinschulen, die das Boot samt Besatzung begleitet haben. „Den Motor“, sagt die Burgdorferin, „haben wir kaum gebraucht, weil wir einfach segeln konnten.“ Nach 23 Tagen, am 18. Dezember, kommt die Schule auf See im Hafen von Fort-de-France auf Martinique an. Nach drei Tagen geht der Törn weiter auf Südkurs in Richtung Grenada. Und dort beginnt ein Sportunterricht, von dem viele Schüler träumen: ein dreitägiger Tauchkurs in der True Blue Bay mit Theorie und mehreren Tauchgängen.

La Gamba – ein Augenblick für die Ewigkeit

Von Grenada führt die Reise weiter in Richtung der San-Blas-Inseln vor Panama, zu Inseln der Kuna Yala, nach Panama und Costa Rica. „Dort haben wir fast zwei Wochen bei Familien gewohnt“, sagt Myriam, noch immer unter dem Eindruck jener Zeit. Denn an der Tropenstation La Gamba erlebt sie einen jener Augenblicke, der nachhallt: „Wir hatten gerade die Expedition beendet und trafen uns bei einem österreichischen Biologen, der sich mitten im Urwald ein Refugium erschaffen hatte.“ Erschöpft von den Strapazen habe sie die Vollkommenheit des Ortes einfach nur genießen können. „Die Natur, die Menschen – das war ein vollkommener Moment für mich.“

Kuna-Yala-Indianer erhalten Wasser als Gastgeschenk

Insgesamt vier Wochen dauert der Landaufenthalt, dann stehen als weitere Etappen Grand Cayman, Kuba und auf dem Rückweg über den Nordatlantik Bermuda und die Azoren an. Am 4. Mai endet der Törn, doch für Myriam geht das Erlebnis weiter. „Ich bin wieder hier, aber doch noch nicht so richtig“, sagt die inzwischen 17-Jährige, die ihren Geburtstag auf dem Weg nach Kuba gefeiert hat. Denn vieles wirkt nach: So hat sie sich an Bord um den Proviant gekümmert, bewusster Umgang mit Lebensmitteln – in ihrer Familie vorher schon praktiziert – ist für sie noch wichtiger geworden. Auch das Thema Wasser beschäftigt sie, schließlich wird es an Bord der „ Johann Smidt“ mit einer Osmoseanlage aufbereitet. „Als wir bei den Kuna-Yala-Indianern waren, diente Wasser als Gastgeschenk“, verdeutlicht sie die Wichtigkeit.

"Die Palmen am Strand von San Blas" nennt Myriam Fronia schlicht das Bild, das beim Betrachter sofort Fernweh weckt. Quelle: privat

Toleranz und Wissen helfen in fremden Ländern

Für sie selbst steht ein Aspekt ganz besonders im Vordergrund: die Begegnung mit Menschen auf dem Boot und in bis dahin unbekannten Ländern. Als letzten Eintrag an Bord notiert sie: „Wir agieren inzwischen fast wie ein Uhrwerk. Wir haben uns teilweise aneinander angepasst, kennen die kleineren und größeren Laster und Marotten eines jeden Einzelnen und arbeiten (meistens) gut und fließend zusammen, wie die Wellen um uns herum. Gemeinsam haben wir einiges durchgestanden, Stürme und Großreinschifftage überwunden, sind durch dick und dünn gegangen.“ Und mit Blick auf neue Exkursionen an Land weiß sie, dass vor jeder gelungenen Begegnung neben Toleranz auch das Wissen um andere Lebensformen steht. Diese Erkenntnis, sagt Myriam, werde sie durch ihr weiteres Leben begleiten.

Lernen fürs Leben: Die Reise in Bildern

So läuft die Bewerbung für ein Schuljahr auf See Das Projekt High Seas High School ist ein Projekt des Internatsgymnasiums Hermann Lietz-Schule auf Spiekeroog. Jedes Jahr gehen drei bis vier Schüler der Inselschule mit auf den mehrmonatigen Törn – und auf weitere gut 20 Plätze können sich externe Schüler bewerben. Sie werden dann formal für das Schuljahr an dem Inselgymnasium aufgenommen. Die Zahl der Bewerber ist regelmäßig höer als die Zahl der an Bord verfügbaren Plätze. Es kommt also auf die schriftliche Bewerbung an, in der die Schüler ihre Motivation und Eignung darlegen. Gute Zeugnisnoten sind hilfreich, aber keine Voraussetzung. Im Frühjahr gibt es einen einwöchigen Probetörn auf der Ostsee. Das ist allerdings kein Wettbewerbs-Casting, sondern dient eher der Vorbereitung der Teilnehmer. Wenn sich allerdings ein Schüler überschätzt hat – hier merkt er es. An Bord gibt es nicht nur Schulunterricht – orientiert am niedersächsischen Gymnasiallehrplan, sondern auch Seemannspflichten zu erledigen. Dazu gehören Bordwache, teils Küchendienste und auch die eher strapaziösen Reinschiff-Tage. Die Anmeldefrist endet meist im März für den im Sommer startenden Törn. Im Herbst gibt es Infotage, bei denen Interessierte alles erfahren. Daten und alle weiteren Informationen finden Sie unter www.hl-aktuell.de.

Von Antje Bismark