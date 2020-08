Burgdorf

Die Polizei Burgdorf sucht Zeugen einer Fahrerflucht, die sich am Sonnabend gegen 14.30 Uhr auf dem Parkplatz des E-Centers an der Weserstraße in Burgdorf ereignet hat. Der oder die Unbekannte hat einen dort geparkten Skoda Oktavia beschädigt. Die Höhe des Schadens gibt die Polizei mit rund 1000 Euro an. Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallflüchtigen geben können, erreichen die Polizei unter Telefon (0 51 36) 88 61 41 15.

Von Anette Wulf-Dettmer