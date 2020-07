Burgdorf

Schüler, Lehrer und alle sonstigen Mitarbeiter des Gymnasiums Burgdorf haben zum Schuljahresabschluss einen ungewöhnlichen musikalischen Feriengruß erhalten – per E-Mail mit einem entsprechenden Link. Wer ihn anklickt, findet sich auf der Videoplattform Youtube wieder und bekommt dort einen Tango auf die Ohren. Nicht irgendeinen, sondern den „ Libertango“ des 1992 verstorbenen argentinischen Komponisten und Bandeon-Virtuosen Astor Piazolla, dem legendären Begründer des Tango Nuevo.

Absender des Musikgrußes ist Musiklehrer Gabriel Behrens, der für die von seinem Kollegen Tobias Kanthak geleitete Bigband Gymnasium Burgdorf alles in die Hand nimmt, was rund um die AG nichts mit Musik zu tun hat: Austauschfahrten organisieren, Konzertauftritte vorbereiten, Öffentlichkeitsarbeit. Denn die Bigband ist gefragt. In Burgdorf sowieso. Aber auch darüber hinaus. Wäre nicht die Pandemie, das Ensemble hätte Mitte Juni gewohnt flott bei einer Jubiläumsfeier des Finanzamts Burgdorf aufgespielt, weil das dieses Jahr 100 Jahre alt geworden ist.

Musik in der Schule ist seit Mitte März nicht möglich

An Corona aber beißt die Maus aktuell keinen Faden ab. Mit Folgen für die Bigband. Seit Mitte März schon können Kanthak und seine 20 Schüler aus dem Klassenstufen sechs bis zwölf nicht mehr gemeinsam musizieren. Eine Behördenanweisung verbietet das zum Schutz vor gegenseitiger Ansteckung und Ausbreitung des Virus in der Schule.

Das jetzt weltweit zugängliche „ Libertango“-Video im Internet freilich beweist, dass doch etwas geht. Wenn man nur will und sich entsprechend reinhängt. Kanthak und ein Teil der Band – ein Dutzend Schüler beteiligte sich – hatten Lust dazu. Und sie hängten sich richtig rein. Die Instrumentalisten, so berichtet Behrens, hätten vor vier Wochen damit begonnen, ihre jeweiligen Stimmen des „ Libertango“ einzuspielen. Jeder für sich in den eigenen vier Wänden.

Instrumentalisten legen sich daheim ins Zeug

Gitarrist und E-Bassist zupften Saiten, der Keyboarder streichelte seine Tasten, die Saxofonisten und die Trompeter bliesen. Jeder nahm seinen Anteil an dem Werk mit dem Handy auf – in Bild und Ton Bandleader Kanthak und Pianist Felix Köbe schnappten sich anschließend sämtliche Videoschnipsel und fügten sie in mühevoller Kleinstarbeit zu einem Gesamtkunstwerk zusammen.

Am Freitag ging der Burgdorfer „ Libertango“ online: „Die Bigband Gymnasium Burgdorf stand trotz Corona-Pandemie nicht still! Wir haben für Euch Libertango unter Corona-Bedingungen aufgenommen. Genießt unser Corona-Sommerkonzert!“ steht unter dem dreieinhalbminütigen Video zu lesen. „Cool“ finden die Einspielung solche, die sie bereits gesehen, gehört und kommentiert haben.

Von Joachim Dege