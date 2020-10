Otze

Autofahrer müssen sich am Donnerstag, 22. Oktober, voraussichtlich von 8 bis 15 Uhr auf eine Teilsperrung der Worthstraße in Otze einstellen. Betroffen ist der Abschnitt von der Bahnschranke Richtung Ortsmitte kurz hinter der Kurve. Grund sind Baumpflegearbeiten.

Um aus den Eichen tote Äste entfernen zu können, die über die Straße ragen, muss ein Hubsteiger auf der Fahrbahn aufgebaut werden. Die Bushaltestelle Worthstraße wird an diesem Tag nicht angefahren, Autos können die Sperrung über die Straße Freiengericht umfahren. Anlieger werden gebeten, ihre Fahrzeuge am Mittwochabend außerhalb des gesperrten Bereichs zu parken. Ihre Grundstücke bleiben zu Fuß und per Fahrrad erreichbar.

Von Sandra Köhler