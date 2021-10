Burgdorf

Diskutieren im Klassenzimmer unter freiem Himmel, forschen im See, mit anderen bei Gemeinschaftsspielen in Kontakt kommen und eigene Unternehmensideen entwickeln: All das haben fünf Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgängen 12 und 13 der BBS Burgdorf erlebt. Sie hatten zuvor die Teilnahme am viertägigen „Weltretter-Workcamp“, einer nachhaltigen Berufsorientierung am Grimnitzsee bei Berlin gewonnen.

Sie hatten zunächst das Regionalfinale eines internationalen Schülerwettbewerbes zu wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen für sich entschieden. Dabei geben Hochschulen ökonomisch und gesellschaftlich bedeutende Fragestellungen an Schülerteams weltweit weiter. Diese haben dann die Aufgabe, Lösungen vorzustellen. Das Team der BBS Burgdorf beschäftigte sich mit dem Thema der Verbreitung falscher Fakten über Medien. Die Mitglieder hatten eine technische Möglichkeit gefunden, diese sogenannten Fake News aus den heimischen und mobilen Netzwerken fernzuhalten.

Levin: Neue Perspektive für die Berufswahl

In Anerkennung dieser Leistung konnten die Schülerinnen und Schüler das „Weltretter-Workcamp“ besuchen, um sich dort beruflich weiter zu orientieren und sich für das Bundesfinale vom 22. bis zum 24. September vorzubereiten. Für den Sieg auf Bundesebene habe es nicht gereicht, sagt Lehrkraft Dagmar Köhler. Dennoch sei das Camp eine spannende Erfahrung gewesen. Schließlich sei es das Ziel gewesen, berufliche Bildung für nachhaltige Entwicklung zu vermitteln und den Teilnehmenden neue Zukunftsperspektiven darzulegen. Dabei konnten sie noch nicht entdeckte eigene Talente erfahren und die Erlebnisse in ihre Berufsorientierung mit einbeziehen. „Es war eine coole Zeit mit entspannten Leuten und man lernt eine Menge, von dem man im ersten Augenblick gar nicht denkt, dass man das für sich mitnehmen kann“, sagte Teilnehmer Levin über das Workcamp.

Von Marie Pinkert