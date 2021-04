Burgdorf

In der ersten Nacht der Ausgangssperre hat die Polizei Burgdorf drei Verstöße festgestellt. Demnach fiel Beamten bei einer Streifenfahrt zunächst am Donnerstag gegen 22.50 Uhr ein Fußgänger auf, der an der Rolandstraße unterwegs war – ohne den entsprechenden triftigen Grund, der einen nächtlichen Aufenthalt gerechtfertigt hätte. Das teilte ein Sprecher am Karfreitag mit. Seinen Angaben zufolge stoppten die Polizisten anschließend am Freitag um 0.20 Uhr ein Auto an der Mönkeburgstraße und um 0.32 Uhr ein Auto an der Schillerslager Straße. Auch diese Insassen konnten keinen Nachweis vorlegen, dass sie nächtliche Ausgangssperre nicht einhalten müssen.

Deshalb müssen sie – ebenso wie der Fußgänger – mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren rechnen. Bei Verstößen gegen die Ausgangssperre droht Bürgerinnen und Bürgern ein Bußgeld. Abhängig vom Einkommen und der schwere des Verstoßes liegt die Bandbreite zwischen 150 und 25.000 Euro. Pro Woche registriert die Region Hannover nach eigenen Angaben bislang zwischen 300 und 1000 Verstößen.

Von Antje Bismark