Ehlershausen

Die Verwaltung soll die Luft in den Räumen der ehemaligen Bücherei der Waldschule messen. Das fordert der Ortsrat für die Dörfer Ramlingen und Ehlershausen. Einen entsprechenden Antrag an die Stadtverwaltung haben die Ortsratsmitglieder am Dienstagabend einstimmig beschlossen. In den Räumen der Waldschule...