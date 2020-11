Burgdorf

Bewegung an frischer Luft tut gut. Gerade jetzt, wo infolge der Corona-Pandemie das soziale und kulturelle Leben auf Eis liegt. So wundert es nicht, dass die Mitglieder des Burgdorfer Golfclubs die Gelegenheit, eine Runde auf dem Platz an der Waldstraße zu spielen, nur zu gern nutzen – als Individualsportler dürfen sie das. Alle anderen Vereinsangebote – vom Mannschaftstraining bis zu Turnieren – sind ausgesetzt. Die Gastronomie ist geschlossen. Das Vereinsleben ist zum Erliegen gekommen.

„Wir sind froh, dass wir den Platz geöffnet halten können“, sagt Clubchef Olaf Pehmöller. Im Frühjahr war das anders. Da waren auf dem rund 65 Hektar großen Gelände in Ehlershausen nur Spaziergänger unterwegs. Die Golfer durften ihren Sport nicht ausüben. „Das war für viele schwer zu verstehen“, sagt Pehmöller. Denn Golf wird im Freien gespielt, normalerweise in einer Gruppe von maximal vier Personen. Jeder Sportler hat seine eigene Ausrüstung dabei. An gemeinsam genutzten Gerätschaften wie der Druckluftpistole zum Säubern der Trolleys stehen Desinfektionsmittel bereit.

Neben der Druckluftpistole zum Reinigen der Trolleys steht Desinfektionsmittel bereit. Quelle: Sandra Köhler

Golfen geht nur noch maximal zu zweit

Um die Ausbreitung des Virus zu verhindern, gelten jetzt strenge Regeln. Maximal zwei Sportler dürfen ein Team bilden und mit gebührendem Abstand gemeinsam auf den 18-Loch-Kurs gehen. „So stellen wir sicher, dass sich nur Menschen aus zwei Haushalten treffen“, sagt der Clubpräsident. Gastspieler sind aktuell nicht zugelassen, hat der Vorstand entschieden. Das soll das Reisen von Spielern zwischen den Golfplätzen vermeiden helfen. Der Club verzichtet damit auf Einnahmen aus Spielgebühren.

Mitglieder, die golfen wollen, müssen ihre Startzeit vorher buchen. Das geschieht per App. „Unseren älteren Mitgliedern haben wir telefonisch geholfen, diese einzurichten und mit ihr umzugehen. Mittlerweile klappt das problemlos“, sagt Pehmöller. Von 8 bis 15 Uhr könne alle acht Minuten ein Team starten. „Das ist ein zeitlicher Abstand, der sich aus Erfahrung bewährt hat und auch über die ganze Platzrunde von guten drei Stunden dafür sorgt, dass die Teams sich nicht zu nahe kommen“, sagt der Clubpräsident.

Clubchef Olaf Pehmöller ist froh, dass der Platz nach dem Lockdown im Frühjahr jetzt wenigstens für Individualsportler geöffnet bleiben kann. Quelle: Sandra Köhler

Nachfrage ist riesig – Hoffen auf Rückkehr zum Vereinsleben

100 Golfer am Tag könnten den Platz auf diese Weise nutzen. Bei 1200 Mitgliedern übertreffe die Nachfrage allerdings die Möglichkeiten bei Weitem. Damit jeder zum Zuge kommt, dürfe jeder nur zwei Termine innerhalb von sechs Tagen buchen. Lücken würden für alle freigegeben. Doch die Auslastung liege bei annähernd 100 Prozent.

Für die App entstehen dem Verein Kosten, die umso schwerer wiegen, weil Gastspielgebühren und Turniereinnahmen fehlten, sagt Pehmöller, der einräumt, dass die Auswirkungen der Anti-Corona-Maßnahmen auf Wirtschaft und Familien gravierender seien als auf den Golfsport. Für den Verein sei die Zeit gekommen, gut zu wirtschaften und weitere Pläne nach hinten zu schieben. Wichtig sei, das Vereinsleben wieder in Schwung zu bringen. „Unsere fast 20 Mannschaften im Jugend- und Erwachsenenbereich hoffen auf eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs im nächsten Jahr, sofern das in einem für die Gesundheit sicheren Rahmen möglich sein sollte.“

Von Sandra Köhler