An diesen Projekten arbeiten die beruflichen Gymnasien

Beim Infotag der beruflichen Gymnasien Wirtschaft und Technik in Burgdorf gab es für die Besucher am Sonnabend interessante Projekte zu bestaunen. Besondere Themen waren unter anderem der Aufbau einer sogenannten Smart Factory und eine Bionik-Ausstellung. Noch in der Vorbereitung befindet sich ein Austausch mit einer Partnerschule in Italien.

Die Smart Factory

Bei der Smart Factory handelt es sich um ein Einstiegsprojekt, das Industrieprozesse abbilden soll. Mithilfe einer Computersoftware hat Technik-Lehrer Jürgen Lissel aus zwölf Modulen ein Modell geschaffen, dass das automatische Öffnen und Schließen eines Werktores verdeutlichen soll.

Mithilfe der Smart-Factory-Module lernen Schüler, wie industrielle Prozesse funktionieren. Quelle: Laura Beigel

Zwölf Schüler des Technik-Gymnasiums sollen zukünftig an dem Modell lernen, selbstständig zu programmieren und Industrieprozesse besser zu verstehen. Ziel soll es zudem sein, Computerized Numerical Control-Maschinen (CNC-Maschinen), die beispielsweise Werkstücke für die Automobilindustrie herstellen, mit der Smart Factory zu vernetzen. So können noch realistischer wirtschaftliche Prozesse veranschaulicht werden.

Die Bionik-Ausstellung

Was lässt sich aus der Natur lernen? Dieser Frage geht die Bionik-Ausstellung unter dem Titel „Green up your future“ nach. Gezeigt wird unter anderem, welche Eigenschaft der Fischflosse sich Entwickler eines Greifarms zunutze machen können. Hintergrund der Ausstellung ist eine Kooperation der beruflichen Gymnasien mit der Forschungsgemeinschaft Bionik-Kompetenznetz Biokon aus Berlin.

Die Bionik-Ausstellung vermittelt den Schülern, welche Rolle die Bionik für unseren Alltag hat. Quelle: Laura Beigel

Lehrer und Schüler verfestigen das Thema nicht nur in Workshops, sondern sind auch auf Fachmessen vertreten. Für dieses Jahr ist zudem die Teilnahme an einem viertägigen, interaktiven Workcamp in Berlin geplant, bei dem die Bionik in Zusammenhang mit der beruflichen Bildung vertieft wird.

Das Italien-Projekt

Bei diesem Projekt sollen die Schüler internationale Erfahrungen im Rahmen eines Mobilitätsprojektes sammeln. Geplant ist dafür ein Austausch mit einer Partnerschule aus der italienischen Provinz Lucca in der Toskana. „Das Projekt ist gerade im Werden“, sagt Studiendirektorin Christine Buchholz-Straßer.

Ende vergangenen Jahres war bereits eine Delegation an Lehrkräften nach Italien gereist, um sich vor Ort ein Bild von der Partnerschule zu machen. Im Vordergrund standen dabei die Digitalisierung sowie der Umgang mit Elektromobilität.

