Burgdorf/Hildesheim

Siebenmal soll Skhodran T. (Namen geändert) seine minderjährige Tochter Nina S. zwischen 2004 und 2009 sexuell missbraucht haben. Jetzt werden die Vorwürfe gegen den 45-jährigen Angeklagten, der rund 15 Jahre mit seiner Familie in Burgdorf gelebt hat, in einem Verfahren am Amtsgericht Hildesheim verhandelt.

Die inzwischen 24-jährige Nina S. hatte die sexuellen Übergriffe 2017 zur Anzeige gebracht. Die Taten ereigneten sich demnach zwischen ihrem achten und 13. Lebensjahr. Wie sie vor dem Schöffengericht sagte, habe sie sich aus Scham und Angst vor dem gewalttätigen Vater lange Zeit gegen eine Anzeige gesträubt.

Vater und Tochter zeichneten ein sehr widersprüchliches Bild der aus dem Kosovo stammenden Familie. Nina S. charakterisierte den Angeklagten als äußerst launenhaft. Von Fürsorglichkeit gegenüber ihr und den Geschwistern habe sich seine Stimmung schnell in Aggressivität gewandelt. Dann sei keines der Familienmitglieder vor ihm sicher gewesen. „Er hat uns geschlagen wie Schweine“, sagte S. Tagsüber soll er seine Tochter gepeinigt und gedemütigt haben.

Keine Reaktion auf Widerworte

Abends, wenn die Mutter noch bei der Arbeit war, sei er regelmäßig zu ihr ins Bett gekommen, ins Zimmer, wo auch ihre Schwester schlief. Dort habe er seine Tochter dann missbraucht.

Das Verfahren wird am Landgericht Hildesheim geführt. Quelle: Joachim Dege (Archiv)

Erst Jahre später, mit 15, soll Nina S. die Taten ihrer Mutter eröffnet haben – und das, obwohl sie die Beziehung zu ihr als distanziert beschrieb. Aus Angst vor dem Vater stand eine Anzeige nicht zur Debatte. „Wenn einem die ganze Kindheit zur Hölle gemacht wird, hat man sein ganzes Leben lang Probleme“, sagte S.

T. bestreitet Vorwürfe

Die mittlerweile junge Frau wollte das zerstrittene Elternhaus verlassen. Den Auszug erlaubten die Eltern allerdings nicht vor der Ehe. Mit 17 verlobte sie sich mit einem Kosovaren aus München. Die Beziehung hielt nur kurz. Ein paar Monate später verlobte sie sich 2014 erneut, ebenfalls mit einem Kosovaren. Die Hochzeit fand wenige Tage später in der Balkanrepublik statt – und Nina S. zog unverzüglich aus und im Folgejahr mit ihrem Mann zusammen. „Wäre es nach meinem Vater gegangen, wäre ich nie ausgezogen“, sagte sie.

Skhodran T. kommentierte viele Äußerungen seiner Tochter mit Kopfschütteln. Auch den Tatvorwurf des sexuellen Missbrauchs wies er in seiner Einlassung vehement zurück. Er sei es gewesen, der sich um die Kinder gekümmert habe. Der Mutter warf er vor, sich vor den Kindern „geekelt“ zu haben. Zwar habe es Ohrfeigen gegeben – gewalttätig sei er aber nie gewesen.

„Sie hat immer gelogen“

Der 45-Jährige, der inzwischen eine Familie in Schleswig-Holstein gegründet hat, sieht sich als Opfer in einem Komplott, hinter dem seine Ex-Frau und die Kinder stecken. Die Tatvorwürfe seien erlogen worden, um ihn zu „zerstören“, wie er sagte. „Sie ist ein ganz gefährlicher Mensch“, sagte er über Nina S. „Sie hat immer gelogen.“

So beschuldigte er seine Ex-Frau und die Tochter, dass sie mit den beiden Verlobungen und der inzwischen geschiedenen Ehe zu dem Kosovaren Gewinn machen wollten. Ihnen sei es darum gegangen, eine Scheinhochzeit einzufädeln und Geld dafür zu verlangen, dass der Ehemann von S. wegen der Hochzeit in Deutschland leben dürfe – schließlich besitzen Nina S. und der Rest der Familie die deutsche Staatsangehörigkeit. T. gab an, dass 30.000 Euro für die Hochzeit geflossen sein sollen. Seiner Ex-Frau warf er vor, auch die andere Tochter auf diese Weise gewinnbringend verheiraten zu wollen. Nina S. widersprach in ihrer Aussage: „Wir haben im Kosovo bestimmte Traditionen – aber so etwas gibt es nicht mehr.“

„Jedes Mal fühlte sich wie der gleiche Abend an“

Durch die Aussagen ergaben sich noch weitere Widersprüche. So hatte ein Bruder von Nina S. die Streitigkeiten der Eltern 2016 dem Jugendamt gemeldet. Dort gab er zu Protokoll, dass der Vater die Mutter geschlagen hätte – aber nie Hand an die Kinder legen würde.

Auf Nachfrage von Richterin Heidner ergaben sich auch unterschiedliche Aussagen von S. zu den sexuellen Übergriffen durch den Vater. Hatte die 24-Jährige bei der Polizei von mehreren und regelmäßigen Fällen gesprochen, schränkte sie die Anzahl vor dem Gericht deutlich ein. „Jedes Mal fühlte sich wie der gleiche Abend an“, sagte sie.

T.s Anwalt kündigte an, ein psychologisches Gutachten über Nina S. anzufordern. Das Verfahren soll am Freitag, 11. Dezember, mit weiteren Zeugen fortgesetzt werden.

Von Manuel Behrens