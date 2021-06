Ehlershausen

Am Sonntag um 11.20 Uhr sind Feuerwehren aus drei Ortschaften alarmiert worden, weil aus einem Personenwagen, der in einer Anbaugarage an der Waldstraße im Burgdorfer Ortsteil Ehlershausen stand, LPG-Autogas austrat. Die Einsatzkräfte aus Ramlingen-Ehlershausen und Burgdorf schoben das Fahrzeug ins Freie. Im Anschluss belüfteten sie die Garage und das angrenzende Wohnhaus gründlich. Nachdem die Hänigser Feuerwehrleute danach die Luft in den beiden Gebäuden gemessen hatte, konnte Entwarnung gegeben werden und die Bewohner ins Haus zurückkehren. Ursache für den Gasaustritt am Auto war laut Feuerwehr ein technischer Defekt.

Von Anette Wulf-Dettmer