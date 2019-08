Winninghausen

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 65 in Höhe der Abzweigung nach Winninghausen ist am Freitagabend ein 56-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Nach Mitteilung der Polizei war der aus Rinteln stammende Motorradfahrer gegen 18 Uhr mit seiner MV Agusta Brutale S in Richtung Bad Nenndorf unterwegs. Zeitgleich wollte ein 28-jähriger Autofahrer aus Wennigsen mit seinem Maruti Alto von der Verlängerung der Heerstraße aus nach links auf die Bundesstraße abbiegen. Dabei übersah der Autofahrer aus unbekannten Gründen das von rechts kommende Motorrad. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der 56-jährige Zweiradfahrer erlitt bei der Kollision so schwere Verletzungen, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.

Während der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße in Fahrtrichtung Bad Nenndorf bis etwa 20.15 Uhr gesperrt werden. Die Polizei schätzt den Unfallschaden auf rund 1500 Euro.

Von Andreas Kannegießer