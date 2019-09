Wilhelm-Stedler-Schule: Randalierer verwüsten regelmäßig den Schulhof

Barsinghausen

Überall Scherben und Müll: Regelmäßig finden Lehrer den Schulhof der Wilhelm-Stedler-Schule verdreckt vor – vor allem nach dem Wochenende. So auch an diesem Montag. Noch dazu haben Unbekannte eine Scheibe am Schulgebäude eingeschlagen. „Ich möchte diesen Zustand nicht mehr länger hinnehmen“, schreibt Schulleiterin Kathrin Flade und geht daher mit ihren Sorgen an die Öffentlichkeit.

An diesem Wochenende musste nun sogar die Polizei zur Wilhelm-Stedler-Schule ausrücken: Am Sonnabend alarmierten Zeugen die Beamten, nachdem sie gegen 21.15 Uhr ein lautes Klirren wahrgenommen hatten. Die Zeugen gingen daraufhin zum Schulhof, wo sie vier bis fünf Personen sahen, die in Richtung St.-Aignan-Platz wegliefen – ausgerüstet mit lauter Musik und Taschenlampen.

Vorfälle häufen sich

Die Bilanz des Einsatzes: An einem Fenster des Schulgebäudes wurde die Außenverglasung zerstört. Außerdem war der Schulhof voller Müll und Scherben. Die Polizisten haben in Tatortnähe mehrere Jugendliche angetroffen. Dass diese an der Tat beteiligt waren, konnten die Beamten ihnen allerdings bisher nicht nachweisen.

Unbekannte haben zahlreiche Scherben und allerlei Müll auf dem Schulhof hinterlassen. Zudem haben sie eine Scheibe an der Wilhelm-Stedler-Schule eingeschlagen.

Der Vorfall am Sonnabend ist kein Einzelfall: „In meinen 24 Dienstjahren hatte man immer mal solche Vorkommnisse – aber nie in dieser Häufigkeit“, sagt Hausmeister Frank Marks. Doch seit den Sommerferien finde er fast jeden Montag einen vollkommen verdreckten Schulhof vor. Wegen der herumliegenden Scherben müsse der Unrat immer erst entfernt werden, bevor die Jungen und Mädchen auf dem Pausenhof toben können.

Polizei sucht Zeugen

Mittlerweile lasse man bereits die Strahler, die den Pausenhof ausleuchten, die ganze Nacht an. „Früher gingen die Lampen um 22.30 Uhr aus“, sagt Marks. Die Hoffnung: Das Licht könnte die Täter davon abhalten, den Schulhof zu vermüllen oder mutwillig Dinge zu zerstören. Das scheint allerdings bisher nicht zu funktionieren. „Aus technischer Sicht können wir nicht viel mehr machen“, sagt Marks, der auch am Montag wieder damit beschäftigt war, die Scherben aufzufegen, bevor sich eines der Kinder daran verletzt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Barsinghausen unter Telefon (05105) 5230 zu melden.

