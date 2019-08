Wichtringhausen

Die 193 Jahre alte Galerie-Holländer-Windmühle in Wichtringhausen fasziniert Mühlenfans aus der ganzen Welt. Am Freitag war eine internationale Expertengruppe zu Gast, um sich über die Besonderheiten der historischen Mühlentechnik in Wichtringhausen zu informieren. Die rund 30 Gäste aus neun Nationen – darunter auch aus Japan und den USA – hatten vor rund zehn Tagen am Internationalen Mühlensymposium mit zahlreichen Fachvorträgen und -veranstaltungen in Berlin teilgenommen. Seither sind die Mühlenexperten gemeinsam auf Rundreise durch Deutschland, um möglichst viele unterschiedliche Wind- und Wassermühlen zu besichtigen, zu vergleichen und zu fotografieren.

Tausende Mühlen gesehen

„Die Mitglieder der Gruppe haben alle schon Hunderte oder Tausende Mühlen gesehen“, sagte Gerald Bost von der internationalen Mühlenorganisation TIMS (The International Molinological Society). „Aber die Wichtringhäuser Windmühle ist einmalig in Deutschland, sie wurde so nur einmal gebaut.“ Nach Bosts Worten liegt die Besonderheit im Getriebe der Mühle im Kellergeschoss, das im laufenden Betrieb zugeschaltet oder abgekoppelt werden kann. „Normalerweise müssen Windmühlen dazu komplett angehalten werden“, erläuterte der Experte.

Bost begleitet die internationalen Experten – darunter Hochschulprofessoren und Techniker – bei ihrer Rundreise durch Deutschland. Zuvor hatte er auch federführend das TIMS-Symposion organisiert, das an wechselnden Schauplätzen in der Welt alle vier Jahre stattfindet.

Lob für Engagement des Mühlenvereins

Als örtliche Experten bemühten sich der Mühlenbautechniker Rüdiger Hagen aus der Wedemark und Fred Wegener vom Mühlenverein Windmühle Wichtringhausen darum, den Wissensdurst der Besuchergruppe zu stillen. Hagen begleitet die Sanierung des Galerie-Holländers bereits seit vielen Jahren und kennt dessen Technik bis ins Detail. Der Barsinghäuser Verein kümmert sich in enger Kooperation mit der Besitzerfamilie Weber um den Erhalt der Wichtringhäuser Windmühle und die Beschaffung der dazu notwendigen Mittel. „Dazu müssen wir Aufmerksamkeit erzeugen“, betonte Wegener.

Bost würdigte das Engagement des Windmühlenvereins in Barsinghausen. „Ich bin froh, dass die Mühle hier auf diese Weise erhalten wird“, sagte der Berliner. Überall seien große Anstrengungen notwendig, um Mühlen als historisches Kulturgut zu erhalten. „Wir brauchen Menschen, die das unterstützen.“

