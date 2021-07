Wichtringhausen

Die Galerie-Holländer-Windmühle in Wichtringhausen ist endlich wieder voll funktionsfähig. Das Team einer Mühlenbaufirma aus Winsen hat in dieser Woche mithilfe eines Schwerlastkranes einen neuen Windrosenbock an der drehbaren Mühlenkappe montiert und auch die teilweise aufgearbeitete Windrose wieder an ihren Platz gehievt. „Ab sofort ist die Mühle wieder lauffähig“, sagt Mühlenbesitzer Fritz Weber.

Zahnräder waren abgenutzt

Der Windrosenbock ist das Gestell, das die Windrose an ihrem Platz hält. Der Bock und die Windrose sorgen zugleich dafür, dass sich die Mühle stets automatisch in die Windrichtung dreht. Die dazu notwendigen Kräfte werden über mächtige Zahnräder übertragen. Im Laufe von drei Jahrzehnten hatten sich die Zahnräder, die Lager und die hölzernen Elemente des Windrosenbocks so stark abgenutzt, dass nun kein Weg mehr an der kompletten Erneuerung der Bauteile vorbeiführte. Zuletzt sei zudem eine Lagerhalterung gebrochen gewesen, sodass der Kopf der Windmühle in Richtung der vorherrschenden Windrichtung West/Südwest fixiert werden musste, wie Weber erläutert.

Fritz Weber zeigt die aufgearbeitete Windrose der Windmühle, ehe diese am Kran in die Höhe gehievt wird. Quelle: Andreas Kannegießer

Sanierung kostet 33.000 Euro

Bei der Erneuerung der verschlissenen Bauteile setzen die Besitzer in Abstimmung mit dem Denkmalschutz auf Langlebigkeit. Aus diesem Grund sind der neue Windrosenbock und die Zahnräder nun aus Metall statt aus Holz angefertigt worden.

Die Kosten für die Erneuerung der wichtigen Bauteile liegen bei rund 33.000 Euro. Die Stadt Barsinghausen beteiligt sich mit 20.000 Euro an dem Projekt, weitere 3000 Euro Zuschuss steuert die Stiftung der Stadtsparkasse Barsinghausen bei. Den Rest finanziert der umtriebige Förderverein der Wichtringhäuser Windmühle aus eigenen Mitteln.

Die Windrose schwebt zur Montage am Kran ein. Quelle: Privat

Der Galerie-Holländer nahe der Bundesstraße 65 in Wichtringhausen ist eine der letzten voll funktionsfähigen Windmühlen in der Region Hannover. Die 17 Meter hohe Mühle war 1826 von der örtlichen Gutsbesitzerfamilie Langwerth von Simmern erbaut worden. Zehn Jahre später pachtete erstmals ein Vorfahr von Fritz Weber die Mühle, die dann 1873 in den Besitz der Familie Weber überging. Bis 1972 wurde in der Mühle Mehl gemahlen, danach betrieb Webers Vater in dem Gebäudekomplex noch einige Zeit lang einen Landhandel.

Corona bremst Verein aus

Der Besitzer und der Förderverein unternehmen große Anstrengungen, um das Technikdenkmal funktionsfähig zu erhalten. Der 1999 gegründete Verein organisiert regelmäßige Feste auf dem Mühlengelände sowie Führungen, um mit den Einnahmen einen Teil der Instandsetzungsarbeiten zu finanzieren. Die Corona-Pandemie hat die Aktivitäten im vergangenen und auch in diesem Jahr allerdings weitgehend ausgebremst. „Im vergangenen Jahr hatten wir zwei Führungen, in diesem Jahr erst eine“, berichtet Weber.

Der Galerie-Holländer in Wichtringhausen gehört zu den letzten voll funktionsfähigen Windmühlen in der Region. Quelle: Andreas Kannegießer

Die mächtigen Flügel der Windmühle drehen sich im Durchschnitt an zwei bis drei Tagen im Monat, wie Weber sagt. „Die Mühle läuft, wenn Zeit da ist und Wind, außerdem bei Führungen.“ Wenn sich die Flügel drehten, sei immer jemand vor Ort, sagt der Besitzer. „Interessierte können dann gerne anhalten und vorbeikommen.“ Das traditionelle Mühlenfest war in diesem Frühjahr abgesagt worden und wird auch nicht mehr nachgeholt. „Wir hoffen jetzt auf Pfingsten 2022“, sagt Weber. Nähere Informationen über die Mühle gibt es auf der Internetseite windmuehle-wichtringhausen.de.

Von Andreas Kannegießer