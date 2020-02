„Die haben kurzen Prozess gemacht“: Wie die Kassiererin einer Tankstelle einen Überfall erlebt hat

Wennigsen

„Ich habe die Tat mittlerweile ziemlich gut verkraftet“, sagt Leonie Kreye. Während sie erzählt, sitzt sie sitzt in der kleinen Sitzecke der Tankstelle an der Degerser Straße in Wennigsen. Hinter der jungen Frau mit den langen blonden Haaren und der markanten Brille öffnet sich die gläserne Eingangstür, Kunden betreten den Raum, gehen an den Tresen und bezahlen ihre Tankfüllung. Dass Kreye noch immer in der Tankstelle arbeitet, ist nicht selbstverständlich – denn die 18-Jährige war hier Anfang Januar von zwei maskierten Männern mit Schlagstöcken bedroht worden.

Die junge Frau hatte Spätschicht, als die Tankstelle an der Degerser Straße zum ersten Mal überfallen wurde. Nur fünf Wochen später schlugen unbekannte Täter erneut zu – dieses Mal feuerten sie sogar einen Schuss aus einer Schreckschusspistole ab. „Das war noch eine ganz andere Belastung für meine Kollegin“, sagt Kreye, die beim zweiten Überfall nicht vor Ort war. Eine heiße Spur zu den Tätern hat die Polizei bislang nicht.

Ihre 19-jährige Kollegin hat den Job in der Tankstelle mittlerweile gekündigt. Zu groß ist offenbar die Belastung, wieder an dem Ort zu arbeiten, an dem die Täter sie mit einer Waffe bedrohten. Doch mittlerweile gehe es der jungen Frau wieder gut, betont Lars Volmer, der das Team der Wennigser Tankstelle leitet.

Täter drohen 18-Jähriger mit Gewalt

Kreye hingegen will ihren Job nicht aufgeben und hofft, dass sie nie wieder einen Überfall erleben muss. An die Tat kann sie sich noch genau erinnern. „Es dauerte maximal eine Minute, dann waren die beiden Männer wieder raus“, sagt die 18-Jährige. Im ersten Moment habe sie gar nicht realisiert, was gerade passierte. „Die Männer kamen schon maskiert reingelaufen, haben kurzen Prozess gemacht, mich sofort aufgefordert, ihnen das Geld aus der Kasse zu geben“, sagt Kreye. Im ersten Moment habe sie sich geweigert. „Aber dann haben sie gedroht, mich zusammenzuschlagen.“ Also händigte Kreye den beiden Tätern das Geld aus. Dann flüchteten die Männer, Kreye alarmierte die Polizei. „Im Nachhinein konnten wir auf den Aufnahmen der Überwachungskameras sehen, dass die Männer schon längere Zeit gelauert hatten, um genau den richtigen Zeitpunkt für den Überfall abzupassen“, sagt Kreye.

Mitarbeiter sollen sich nicht in Gefahr bringen

Dass sie den Tätern das Geld aushändigte und sich nicht in Gefahr gebracht hat, sei genau die richtige Entscheidung gewesen, bestärkt Lars Volmar seine Mitarbeiterin. Der 26-jährige Teamleiter der Tankstelle ist froh, dass seine Mitarbeiterinnen mit dem Schrecken davongekommen sind. „Ein menschliches Leben ist so viel mehr wert als die paar hundert Euro, die die Täter erbeuten konnten“, sagt er.

Ganz so locker, wie es mehr als einen Monat nach der Tat erscheint, konnte Kreye den Überfall allerdings nicht wegstecken. „Anfangs hatte ich schon ein mulmiges Gefühl, habe immer zu rausgeguckt und zeitweise überlegt, ob eine psychologische Betreuung helfen würde“, sagt die junge Frau, die bereits wieder in der Spätschicht arbeitet. Doch nach und nach sei das Gefühl besser geworden, sie habe nicht mehr an den Vorfall gedacht und könne mittlerweile wieder mit einem guten Gefühl zur Arbeit kommen.

Maßnahmen sollen Mitarbeiter und Kunden schützen

Volmar vermutet, dass es sich bei den Überfällen um dieselben Täter handelt. Die Polizei hält sich mit solchen Mutmaßungen zwar zurück, prüft aber einen Zusammenhang. „Sowohl die Beschreibung als auch das Auftreten waren sehr ähnlich“, sagt Volmar, der nun etliche Maßnahmen vorgenommen hat, um sein Team vor weiteren Überfällen zu schützen. Die wohl wichtigste für das Sicherheitsempfinden der Mitarbeiter, zumeist junge Frauen: „Die Türen sind nun am Abend verschlossen, der Mitarbeiter öffnet sie nur, wenn er das Gesicht des Kunden sieht“, sagt Volmar. Zudem sei der Geldbetrag, der sich in den Kassen befinden darf, noch weiter verringert worden. „Es lohnt sich nicht, uns zu überfallen.“

Opfer von Straftaten können sich an den Weißen Ring wenden, wenn sie Hilfe benötigen. Quelle: dpa

Weißer Ring hilft Opfern von Straftaten Wer einer Straftat zum Opfer fällt, findet sich plötzlich in einer Situation wieder, auf die er nicht vorbereitet ist. Um besser mit der Situation zurechtzukommen, gibt es für Opfer von Straftaten, Anlaufstellen wie den Weißen Ring. Der Weiße Ring ist in Deutschland die einzige bundesweit tätige Organisation der Opferhilfe. Zuständig für Menschen in der Region Hannover sind Manfred Henze, Leiter der Außenstelle Hannover Land und sein Team von zwölf Helfern. Beistand ist wichtig Die ehrenamtlichen Helfer unterstützen die Opfer dabei herauszufinden, welche Unterstützung sie brauchen und was helfen kann, langfristig mit den Tatfolgen zu leben – ganz gleich, ob diese seelischer, materieller oder gesundheitlicher Natur sind. Auch bei der Suche nach Anwälten und Psychologen unterstützen die Helfer die Opfer, begleiten sie auf Wunsch zu Polizei und Staatsanwaltschaft, helfen beim Umgang mit Behörden und helfen auch finanziell. Gerade der menschliche Beistand und die persönliche Betreuung nach der Tat dürften nicht unterschätzt werden, sagt Henze. Es sei wichtig, Betroffenen mit Rat und Tat zur Seite zustehen, zuzuhören, zu beruhigen, Anteil zu nehmen, Ansprechpartner zu sein, den Opfern das wichtige Gefühl zu vermitteln, mit ihren Problemen nicht allein zurechtkommen zu müssen. Jedes Opfer ist anders „Jedes Kriminalitätsopfer nimmt natürlich das Geschehene unterschiedlich wahr“, sagt Henze. Die überwiegende Mehrheit der Opfer könne die Tat gut verarbeiten, andere wiederum hätten damit große Probleme. Die meisten Opfer von Kriminalität und Gewalt erleiden körperliche, seelische und materielle Schäden. „Sie weisen oft erhebliche emotionale Belastungen auf, die von allgemeinen Ängsten bis zu massiven körperlichen Beeinträchtigungen reichen“, erläutert der Helfer. „Speziell Überfallopfern rate ich, in sich hineinzuhorchen. Stelle ich nach der Tat in meinem Alltagsleben Veränderungen fest, beispielsweise Schlafstörungen, innere Unruhe oder Verhaltensänderungen, sollte professionelle Hilfe in Anspruch genommen werden“, rät Henze. Hilfe suchen ist für viele eine Überwindung Henzes persönliche Erfahrung ist jedoch, dass manche Menschen Hemmungen haben, Hilfe in Anspruch zu nehmen. „Vielfach ist es schon eine Überwindung einem unbekannten Weißer Ring-Mitarbeiter seine Nöte mitzuteilen“, sagt er. Die Gründe reichen von Scham über Vorwürfe bis hin zu Angst vor Angehörigen oder der Befürchtung, als „Weichei“ zu gelten. Im vergangenen Jahr haben sich 340 Hilfesuchende aus dem Umland Hannovers an Henze gewandt. Davon betreuten er und sein Team 75 Opfer oder Angehörige intensiv. Hinter Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung wie Vergewaltigungen und sexuellem Missbrauch rangieren Eigentumsdelikte wie Überfälle, Raub, Trickdiebstahl und Einbrüche an zweiter Stelle. Zudem engagiert sich Henze im Bereich Prävention, hält Vorträge und informiert über das Thema. Hier finden Sie Hilfe Wer Hilfe benötigt oder aber einen Referenten für das Thema sucht, kann Manfred Henze unter Telefon (0151) 55164772 erreichen. Zudem bietet der Weiße Ring ein bundesweites Opfertelefon unter der 116 006 an. Informationen gibt es auch online auf weisser-ring.de.

Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Die Tankstelle an der Degerser Straße in Wennigsen ist im Januar gleich zweimal überfallen worden – ob von ein- und denselben Tätern oder von unterschiedlichen, ist unklar. Allerdings haben Zeugen beider Überfälle sehr ähnliche Täterbeschreibungen gegeben. Bei dem Überfall am 3. Januar hatten zwei unbekannte Männer die Geschäftsräume der Tankstelle gegen 20.45 Uhr betreten. Sie bedrohten die 18-jährige Angestellte unter anderem mit einem Schlagstock und forderten die Herausgabe von Geld. Ihre Beute verstauten die beiden Räuber in einem schwarzen Beutel. Dann rannten sie in unbekannte Richtung davon. Bei den beiden Gesuchten soll es sich um junge Männer im Alter von etwa 19 bis 21 Jahren handeln. Der mutmaßlich Jüngere der beiden ist etwa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß, schlank und spricht hochdeutsch. Sein Komplize soll 1,80 bis 1,85 Meter groß sein. Auch er ist schlank und spricht hochdeutsch. Zweiter Überfall am 30. Januar Bei dem zweiten Überfall am 30. Januar betraten die bewaffneten Täter gegen 21.35 Uhr die Tankstelle und gingen zur Kasse. Einen 20-jährigen Kunden, der sich zu dem Zeitpunkt im Laden aufhielt, forderten sie auf, sich ruhig zu verhalten. Dann schlug einer der Männer mit einem Schlagstock auf den Tresen, während der andere mit einer Schreckschusspistole in die Luft schoss und von der 19-jährigen Angestellten die Herausgabe der Einnahmen forderte. Die Zeugen beschreiben die Täter als schlank und zwischen 1,75 und 1,85 Meter groß. Sie sollen hochdeutsch gesprochen haben. Polizei sucht Zeugen Bislang verlief die Fahndung nach den Tätern erfolglos. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05 11) 1 09 55 55 zu melden.

