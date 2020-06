Unbekannte stehlen mehrere Fahrräder

Wennigsen

Nach Hinweisen von Zeugen haben Polizisten des Polizeikommissariats Ronnenberg am frühen Sonnabendmorgen gegen 4 Uhr im Bereich des Klosteramthofes in Wennigsen mehrere offenbar zurückgelassene Fahrräder entdeckt. Die Beamten stellten ein schwarzes Pedelec der Marke Zündapp, ein schwarzes Damenfahrrad der Marke Kettler sowie ein grünes Mountainbike sicher. Am Morgen meldete sich eine 33-jährige Holtenserin dann telefonisch bei der Polizei in Ronnenberg und zeigte den Diebstahl von zwei Fahrrädern an – den des bereits in Wennigsen aufgefundenen grünen Mountainbikes sowie eines rot-silbernen Kinderfahrrades.

Polizei sucht Zeugen

Das Kinderfahrrad blieb laut Polizei verschwunden. Das Pedelec und auch das schwarze Kettler-Damenfahrrad wurden zum Polizeikommissariat Ronnenberg gebracht. Die Beamten haben gegen die unbekannten Täter ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und unbefugter Ingebrauchnahme eines Fahrrades eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen sowie die Besitzer der sichergestellten Zweiräder, sich mit dem Polizeikommissariat Ronnenberg unter Telefon (05109) 517115 oder mit der Polizeistation Wennigsen unter (05103) 927940 in Verbindung zu setzen.

Von Andreas Kannegießer