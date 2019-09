Folgen einer Wette: Superintendentin hilft in der Kinderkantine

Wennigsen

Das Kuratorium der Calenberger Diakoniestiftung löst seine Wettschulden ein: Superintendentin Antje Marklein, die Vorsitzende des Kuratoriums, hilft am Donnerstag in der Wennigser Kinderkantine der Marien-Petri-Kirchengemeinde und serviert dort 30 Kindern nach der Schule das Mittagessen. Renate Kösel-Görtz vom Diakonieausschuss packt am Donnerstag mit an in der Bügeley des Barsinghäuser Petrushofs – ein therapeutisches Arbeitsprojekt für seelisch und psychisch kranke Menschen.

Spendenerlös deutlich übertroffen

Am Wochenende hatte die Calenberger Diakoniestiftung ihr zehnjähriges Bestehen gefeiert und bei der Veranstaltung auch die Wette des Kuratoriums aufgelöst. Unter dem Motto „Mark und Pfennig“ waren alte D-Mark-Münzen und -Scheine gesammelt worden. Die Kuratoriumsmitglieder hatten versprochen, dass jeder von ihnen einen Tag in einer diakonischen Einrichtung des Kirchenkreises Ronnenberg mitarbeiten werde, wenn eine Spendensumme von über 1500 D-Mark zusammenkäme. Der Erlös der Spendenaktion war deutlich übertroffen worden.

Kirchenkreissozialarbeiterin Andrea Schink, Dieter Mockprang und Pastorin Elke Pankratz-Lehnhoff haben ihre Wettschulden in dieser Woche bereits eingelöst. Sie waren bei der Tagespflege in Empelde, bei der sozialen Schuldnerberatung des Diakonieverbands in Ronnenberg und im Marienstift in Barsinghausen.

