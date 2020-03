Bufdis gesucht: Kitas können ohne Freiwillige nicht alle Aufgaben erfüllen

Das paritätische Kinderzentrum Wennigsen sucht sieben Bundesfreiwillige, die ab dem 1. August ihre Arbeit im heilpädagogischen Kindergarten Holtensen und im Sprachheilkindergarten Degersen aufnehmen. Der Bundesfreiwilligendienst wird mit etwa 500 Euro im Monat vergütet.

Die Bufdis unterstützen die Fachkräfte in jeweils einer Kindergruppe mit sechs bis acht Kindern und übernehmen auch kleinere Tätigkeiten. Dazu zählen unter anderem das gelegentliche Einkaufen oder das Vorbereiten der Räume. Zudem übernehmen die Bufids im Sprachheilkindergarten Degersen alle vierzehn Tage den Fahrdienst und holen vier Kinder mit einem VW-Bus von zu Hause ab und bringen sie am Nachmittag zurück. Daher ist ein Führerschein Voraussetzung für den Bundesfreiwilligendienst. Auch in Holtensen wünscht sich die Kita-Leitung Bufdis mit Führerschein, da sie ab und an bis zu acht Kinder vom Kindergarten nach Hause fahren müssen – allerdings muss hier nicht jeder Bufdi einen Führerschein haben. Für alle Bufdis mit Führerschein spendieren die Einrichtungen ein Fahrsicherheitstraining beim ADAC.

Der Bundesfreiwilligendienst in den beiden Einrichtungen biete den Bufdis einen Einblick in „ganz besondere pädagogische Ansätze und Fördermöglichkeiten“, sagt Rita Oelsmann-Wolf, Leiterin der Kita in Holtensen. Die Gruppen arbeiten nach Schwerpunkten, die Betreuer schauen, ob die Kinder eher im Bereich Bewegung, Sprache oder Wahrnehmung gefördert werden sollten. Hier können die Bufdis dann ihre eigenen Stärken, Interessen und Ideen einbringen – etwa selbst Aktivitäten entwickeln, ergänzt Ingo Laskowski, Leiter des Sprachheilkindergartens. In Holtensen werden Jungen und Mädchen mit Förderbedarf in vielen Bereichen – etwa sozialen, emotionalen oder sprachlichen – betreut. Auch Kinder mit Autismus besuchen den Kindergarten. In Degersen liegt der Schwerpunkt auf der Sprachförderung.

Interessierte können sich bei Ingo Laskowski im Sprachheilkindergarten Degersen, per E-Mail an info@sprachheilkiga-degersen.de sowie unter Telefon (05103) 927310 und bei Rita Oelsmann-Wolf im heilpädagogischen Kindergarten Holtensen, per E-Mail an info@paritaetisches-kinderzentrum.de sowie unter Telefon (05109) 51 20 0 bewerben.