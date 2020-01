Neue Windräder in Wennigsen? Gemeinde lädt zu Versammlung ein

Wennigsen

Wo in Wennigsen sollen und dürfen in Zukunft neue Windräder gebaut werden? Diese Frage steht im Mittelpunkt der Einwohnerversammlung am Donnerstag, 23. Januar, zu der die Gemeinde Wennigsen lädt. Beginn ist um 19.30 Uhr im Rathaus. In der öffentlichen Informationsveranstaltung soll auch über den aktuellen Stand bei den Themen Windkraftvorranggebiete und Errichtung von Windenergieanlagen in Wennigsen berichtet werden.

Wennigsen will aktiv mitgestalten

Der Rat hatte im September beschlossen, eine Bürgerversammlung durchzuführen. Das Ziel: mehr Transparenz schaffen. Nach dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg, das die Windenergiepläne der Region Hannover für ungültig erklärt hat, will Wennigsen mit einer eigenen Planung die Flächennutzung für Wind­energie aktiver mitgestalten. Zwei Planungsbüros arbeiten für die Gemeinde an der Flächennutzungsplanung.

Bürgerinitiative wünscht sich mehr Transparenz

Die Bürgerinitiative (BI) Gegenwind Deistervorland wünscht sich einen „transparenten Prozess mit hoher Bürgerbeteiligung“. Vertreter der BI werden an der Bürgerversammlung teilnehmen. Am Deister hatte vor allem der Protest der Anwohner den Ausschlag dafür gegeben, dass die Kommunen gegen das Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) klagten. Die Ortsversammlungen zu den Windparkplänen waren gut besucht, Hunderte Unterschriften gegen das Projekt wurden gesammelt.

Von Jennifer Krebs