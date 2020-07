Bredenbeck

Die stärksten Storys schreibt bekanntlich das Leben. So wie diese um einen latent rassistischen Einfaltspinsel, der in den Sechzigerjahren als Chauffeur für einen gebildeten, schwarzen Musiker anheuert. Die Tour führt in den tiefsten Süden der USA – und in die Abgründe der alltäglichen Diskriminierung. Aus dem ungleichen Duo werden alsbald ziemlich beste Freunde.

Erstes Kino seit Corona-Pause

Das Dorfkino Bredenbeck startet wieder durch und zeigt am Freitag, 21. August, die oscarprämierte Roadmovie-Komödie „Green Book – Eine besondere Freundschaft“. Es ist die erste Vorstellung seit der Corona-Zwangspause Mitte März. Zwei Kino-Veranstaltungen hatte das Dorfkino in den vergangen Monaten wegen der Corona-Krise absagen müssen. „Green Book“ wird jetzt nachgeholt.

Platz für 68 Besucher

Die Kinovorstellung am 21. August beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass die Platzzahl begrenzt ist. Mit dem vom Gesundheitsamt genehmigten Hygienekonzept dürfen höchstens 68 Besucher ins Dorfgemeinschaftshaus in Bredenbeck eingelassen werden. Gäste müssen eine Mund-Nasen-Abdeckung tragen. Am Sitzplatz dürfen die Masken abgelegt werden. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass der Saal im Dorfgemeinschaftshaus eine moderne Lüftungsanlage besitzt, die verbrauchte Raumluft abgeführt und frische Außenluft zuführt.

Hier gibt es Karten

Der Eintritt kostet 7 Euro. Karten sind im Vorverkauf erhältlich bei Rehburg Presse, Papierwaren und mehr in Bredenbeck.

Von Jennifer Krebs