Der Holtenser Sven Knichala aus dem Büntefeld ärgert sich über die zunehmende Umweltverschmutzung vor seiner Haustür: Kunden des benachbarten Schnellrestaurants werfen immer mehr Verpackungsmüll in die Landschaft. Mittlerweile locken die Essensreste auch Ratten an. Knichala sieht die Gemeinde in der Pflicht.