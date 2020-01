Hiltrud Atorf berät Menschen, die hochsensibel sind

Wennigsen

Hochsensibel zu sein, bedeutet nicht, eine Störung zu haben oder gar krank zu sein. Die Betroffenen können ihr Empfinden auch nicht einfach ausblenden, wie Hiltrud Atorf weiß. Sie ist selbst hochsensibel – und berät Menschen, die ebenfalls hochsensibel sind. Man könne durch die Hochsensibilität krank werden, sagt Atorf, „und zwar dann, wenn sie nicht wahrgenommen wird.“

Deshalb bietet die 67-jährige pensionierte Sozialpädagogin aus Empelde, die früher in der Vorschule, im Schulkindergarten und im Hort gearbeitet hat, im Familienzentrum in Wennigsen Sprechstunden an. Was manchmal aussehe wie ein Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom (ADS) oder eine Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitätsstörung ( ADHS), vielleicht auch Autismus, könne auch eine unerkannte Hochsensibilität sein, sagt Atorf. Ihr ist es wichtig, Eltern, aber auch Erzieher und Lehrer, über das Thema aufzuklären und dazu zu ermutigen, sich Unterstützung zu holen. Es sei wichtig, sagt sie, Hochsensibilität so früh wie möglich – in der Krippe, spätestens aber im Kindergarten – zu erkennen.

Reize werden deutlicher wahrgenommen

Jeder fünfte Mensch gilt als hochsensibel. „Diese Anlage zeigt sich meist bereits im Babyalter“, sagt Atorf. „Hochsensible Kinder merken früh: Ich fühle, denke, handle anders als die Kinder, die mich umgeben.“ Studien kommen zu dem Ergebnis, dass Kinder diese Fähigkeit wahrscheinlich von ihren Eltern oder Großeltern vererbt bekommen haben.

Hochsensible Menschen nehmen viele Reize viel deutlicher und ungefilterter wahr als andere Menschen. „Im Alltag werden wir von unzähligen Reizen überflutet“, sagt Atorf. Geräusche, Gerüche, Bilder und Berührungen wirken unaufhörlich auf uns ein. Um diese Fülle an Informationen verarbeiten zu können, ist das menschliche Gehirn mit einem Filtersystem ausgestattet, das einen großen Teil der Sinneswahrnehmungen gar nicht erst bis ins Bewusstsein vordringen lässt. Diese Filterfunktion ist bei Hochsensiblen durchlässiger.

Hochsensible Babys schreien viel

Hochsensible Babys zum Beispiel registrieren alle Reize um sich herum und reagieren sich dann auf die einzige ihnen zur Verfügung stehende Art ab: „Sie schreien“, sagt Atorf. Besonders auffällig ist, dass sich diese Säuglinge keinesfalls einfach so ablegen lassen und dass sie Tag und Nacht intensive Nähe einfordern und schlecht schlafen. Vor allem dann, wenn der Tagesablauf nicht immer gleich strukturiert ist.

Atorf erkannte ihre Hochsensibilität erst vor knapp 20 Jahren. Eine Freundin schenkte ihr 2001 ein Buch von der US-amerikanischen Wissenschaftlerin Elain Aron, die Pionierin auf dem Gebiet der Hochsensibilität ist. „Ich habe mich darin wiedergefunden“, sagt Atorf. „Es endlich benennen zu können, war eine Erleichterung.“

Hochsensiblen-Sprechstunde im Familienzentrum Die Frage nach einer Diagnostik oder Abklärung schwebt bei Eltern von hochsensiblen Kindern immer wieder im Raum. Wie geht man damit um, wenn die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass eine Hochsensibilität vorliegt? „Hochsensible Menschen nehmen mit ihren Sinnen alles gleichzeitig wahr. Dadurch tritt eine Überreizung des Nervensystems ein, sodass hochsensible Kinder sehr schnell an ihre Grenzen der Belastbarkeit gelangen“, sagt Sozialpädagogin Hiltrud Atorf, die jeden zweiten Dienstag im Monat ihre Beratung zum Thema Hochsensibilität in Wennigsen anbietet – das nächste Mal also am 14. Januar. Die Sprechstunde im Familienzentrum, Neustadtstraße 19a, geht von 17.15 bis 19.15 Uhr. Eine Beratung dauert 20 Minuten und kostet 15 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich. Termine werden telefonisch unter (0511) 70034407 vergeben.

