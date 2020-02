Calenberger Landsommer: Neue Broschüre mit 64 Touren ist da

Calenberger Land

Ob „unter den Deister gehen“ oder „mit dem Türmer aufsteigen“: Der Calenberger Landsommer 2020 bietet 64 Routen auf 84 Seiten an. Die neue Broschüre über geführte Touren im Calenberger Land und im Deister-Süntel-Tal ist jetzt erschienen und an vielen Stellen erhältlich – unter anderem im Reisebüro Cruising in Wennigsen und in den Touristinformationen in Bad Nenndorf, Bad Münder, Barsinghausen, Hameln und Springe.

Die Heimat erkunden

Unter dem Titel „Land – Menschen – Geschichte“ werden 64 verschiedene Routen in der Region Hannover angeboten. Häufig stehen pro Route mehrere Termine zur Auswahl. Der Calenberger Landsommer lädt ein, „die Landschaft zwischen Hannover und dem Deister-Süntel-Tal mit kundigen Gästeführern zu erkunden und zu entdecken, die eigene Heimat ein Stück besser kennenzulernen, die Geheimnisse zahlreicher Klöster, Burgen und Rittergüter, historischer Dörfer und Städte, Stollen und Steinbrüche zu ergründen“, schreibt das Landsommer-Team. Gefördert, gestaltet und herausgegeben wird das Heft von der Region Hannover.

Die Anzahl und Vielfalt der Routen wird von Jahr zu Jahr umfangreicher – und die Gästeführer setzen sowohl auf Altbewährtes als auch auf Neues. Erstmals im Programm sind etwa die Touren „Wenn man dieses Geschlecht, das Weibervolk nicht hätte“ in Springe, „Goltern – zwei Orte, zwei Rittergüter, eine Kirche und die Milchstraße“ in Barsinghausen oder „Flegessen – Facetten eines Dorflebens“ in Bad Münder.

Programm für Kinder

Ein umfangreiches Kinder- und Schülerprogramm rundet das Angebot ab. So können Kinder ab sieben Jahren mit Constanze Kanz zu „Kräuterdetektiven“ werden, die geheime Kraft heimischer Wildpflanzen erforschen und lernen, oder wie seit der Steinzeit Farben aus Naturmaterialien hergestellt und diese zum Schreiben und Malen genutzt werden.

Das sind die Routen in Wennigsen

Kloster und Kirche bei Kerzenschein: Eine Führung durch die historischen Räume des Klosters erleben, begleitet von Orgelmusik. (27. November um 19 Uhr)

Kloster Wennigsen – einst und jetzt: Die Teilnehmer folgen alten Spuren in der Klosterkirche und erfahren allerlei Wissenswertes über den Wandel im Klosterleben. (22. Februar, 21. März, 18. April, 16. Mai, 13. Juni, 11. Juli, 8. August, 17. Oktober und 14. November, jeweils 13 Uhr)

Pilgern mit der Schöpfung: Bei dieser Route sollen die Teilnehmer auf dem Pilgerweg die Natur ganz bewusst wahrnehmen. (9. Mai, 9 Uhr)

Kräuterkunde hinter Klostermauern: Interessierte lernen wildwachsende Heil- und Küchenkräuter kennen. (9. Juni, 14.30 Uhr)

Natur-Begegnungen: Eine geologisch-botanische Wanderung durch den Deister. (11. Oktober, 10 Uhr)

Wenn der Herbst...: Diese Waldwanderung wird begleitet von meditativen Texten und körperlichen Übungen. Der Pilgertag beginnt und endet mit einer Meditation. (24. Oktober, 9 Uhr)

Auf in die Pilze: Der Calenberger Landsommer bietet im Oktober einen Ausflug in die Welt der Pilze an. Quelle: Tim Schaarschmidt (Archiv)

Faszinierend und geheimnisvoll – die Welt der Pilze: Die Teilnehmer entdecken die Welt der Pilze. (25. Oktober, 10 Uhr)

Anmeldungen sind hier möglich

Weitere Informationen zum „Calenberger Landsommer“, zu den Anmeldefristen und Kosten sowie zu allen Führungen gibt es bei Constanze Kanz unter Telefon (0176) 61201738, per E-Mail an constanze.kanz@gmail.com, sowie im Internet unter calenberger-landsommer.de. Dort kann die Broschüre auch im Pdf-Format heruntergeladen werden.

